مميش ينظر فى خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة

❐ تطوير أرصفة شركة القناة للإنشاءات البحريةأمانى العزازىتقدم قطاع الشركات بهيئة قناة السويس بمذكرة إلى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة تتضمن خطة العمل الخاصة بتطوير الأداء وإعادة الهيكلة وتعيين نواب جدد لرؤساء الشركات لأول مرة.قال المهندس جمال خالد، مدير عام قطاع الشركات بالهيئة، إن المذكرة تتضمن

❐ تطوير أرصفة شركة القناة للإنشاءات البحرية



أمانى العزازى

تقدم قطاع الشركات بهيئة قناة السويس بمذكرة إلى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة تتضمن خطة العمل الخاصة بتطوير الأداء وإعادة الهيكلة وتعيين نواب جدد لرؤساء الشركات لأول مرة.

قال المهندس جمال خالد، مدير عام قطاع الشركات بالهيئة، إن المذكرة تتضمن ترشيح مجموعة من رؤساء الأقسام من الكوادر الشابة العاملة بأهم الإدارات الفنية بهيئة قناة السويس بالكراكات والترسانة والتحركات والهندسية والأشغال للعمل كنواب لرؤساء مجالس إدارات شركات الهيئة الـ 7.

وأوضح أن الشركات هى الرباط والإنشاءات والبورسعيدية والتمساح وأعمال الموانى وترسانة السويس والحبال، مشددا على أهمية تعيين الشباب لخلق صف ثانٍ قادر على قيادة العمل التجارى والفنى.

وقال خالد: لأول مرة يصبح لدى الشركات خطة ممنهجة بالتوقيتات الزمنية الخاصة بحجم الأعمال والاستثمارات المسندة إليها لسنوات قادمة سواء المنفذة لخدمة الهيئة ووحداتها أو تعاقدات خارجية تابعة للقطاع الخاص.

وأضاف أن خطة تطوير الكوادر البشرية بالشركات يأتى على خلفية إحالة العديد من قيادات الهيئة لسن التقاعد وعدم الترحيب بتعيين مستشارين بنظام التعاقد إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وتابع: نخطط لإعادة هيكلة إدارة الشركات لتصبح قطاعا عاما للمتابعة والرقابة بعد تحول الشركات إلى وحدات إنتاجية ودراسة إمكانية دمج بعضها من الناحية الفنية وبما يتفق مع تزايد المشروعات الخاصة ببناء الوحدات البحرية.

ونشرت “المال” فى وقت سابق أن الهيئة رصدت مليار جنيه لتطوير الشركات ودعم أصولها وتطوير بنيتها التحتية.

وفى إطار متصل، أكد مدير عام قطاع الشركات بالهيئة تطوير أرصفة شركة القناة للإنشاءات البحرية بإجمالى أطوال 750 مترًا وبتكلفه 400 مليون جنيه وجارٍ التعاقد على شراء حوض عائم حمولة 500 طن بتكلفة 200 مليون جنيه لاستقبال السفن والوحدات البحرية العملاقة بهدف البناء والصيانة.