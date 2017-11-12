مميش يناقش الفرص الاستثمارية بالقناة فى مؤتمر الأخبار

نادية صابر يشارك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء اليوم الأحد، بمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادى الرابع تحت عنوان: " الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، والذى يقام فى الفترة من الأحد 12 نوفمبر حتى الثلاثاء 14 نوفمبر الحالى، وبحضور ومشاركة المهندس شر

نادية صابر

يشارك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء اليوم الأحد، بمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادى الرابع تحت عنوان: ” الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل”، والذى يقام فى الفترة من الأحد 12 نوفمبر حتى الثلاثاء 14 نوفمبر الحالى، وبحضور ومشاركة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، بالإضافة إلى أكثر من 2000 رجل أعمال ومصرفي يمثلون كل القطاعات الإنتاجية.

على مدار ثلاثة أيام متواصلة يجيب المؤتمر من خلال 10 جلسات عامة ومتخصصة يحضرها المجموعة الوزارية الاقتصادية عن كل ما يطرح من تساؤلات تشغل المجتمع الصناعي والرأي العام إلي جانب خطط الوزارات المستقبلية.

وفي الثامنة مساء تنطلق أولي الجلسات العامة تحت عنوان: ” الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة للتشغيل والتصدير والتنافسية”، ويدير الجلسة أسامة صالح وزير الاستثمار الاسبق وأمين عام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، ويشارك فيها كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ود.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية وعمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وتناقش الجلسة العديد من المحاور المهمة أبرزها التنمية الصناعية في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والحوار عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم المستجدات من مشروعات مقامة بمناطقها الصناعية.