مميش يكشف عن تفاصيل شراكة إماراتية جديدة مع قناة السويس

تحت اسم شركة التحدي المصرية الإماراتية نادية صابر كشف مهاب مميش رئيس هئية قناة السويس ورئيس الهئية العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، عن أن الزيارة الأخيرة للإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاق هام للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم "شر

تحت اسم شركة التحدي المصرية الإماراتية







نادية صابر



كشف مهاب مميش رئيس هئية قناة السويس ورئيس الهئية العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، عن أن الزيارة الأخيرة للإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاق هام للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وأوضح أن هذا الشراكة “التكامل فى مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة”.



وأعرب الفريق مميش عن سعادته الغامرة بهذا الاتفاق الذي يعد بداية قوية لتطوير شركات هيئة قناة السويس التي تمتلك إمكانيات وخبرات كثيرة في مجال المشاريع الكبرى وإنشاء الموانئ والأرصفة البحرية، وقال أن الشركة الجديدة ستقوم بأعمال تطوير وتطهير ووإنشاء الموانئ المصرية وتوفير فرص عمل جديدة للشياب المصري.



من جانبه، قال محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الإماراتية إن هذه الشراكة ماهي إلا أحدى نتائج التعاون المستمر بين مصر والامارات العربية المتحدة وستكون داعمة للتنمية الإقتصادية ونموذجا لتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين بما يحقق المصلحة المشتركة.

وبموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبري وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية



وشركة الجرافات البحرية الإماراتية هي واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشاريع التكريك وحفر القنوات والممرات المائية والموانئ وتعميقها ومختلف أعمال الإنشاءات البحرية وهي الشركة التي قادت تحالف الشركات العالمية أثناء مشروع قناة السويس الجديدة بكفاءة عالية ويمتد تاريخها لما يقرب من أربعة عقود في مجال التجريف والأعمال البحرية لتصبح من أهم الشركات العالمية في هذا المجال.

