مميش يكشف تفاصيل زيارته المرتقبة لألمانيا ولندن

مناقشات مع " سيمنز " الألمانية لفتح مركزين لتدريب العمالة في شمال وجنوب القناة · دعم مقعد مصر في انتخابات الـIMO بلندن · مرسيدس تنهي مشكلاتها مع الضرائب وتبدأ عملها قريبًا نادية صابر في تفاصيل عن زيارته المرتقبة الي أوروبا أواخر نوفمبر الحالى، قال الفريق مهاب مميش

مناقشات مع ” سيمنز ” الألمانية لفتح مركزين لتدريب العمالة في شمال وجنوب القناة

· دعم مقعد مصر في انتخابات الـIMO بلندن

· مرسيدس تنهي مشكلاتها مع الضرائب وتبدأ عملها قريبًا

نادية صابر



في تفاصيل عن زيارته المرتقبة الي أوروبا أواخر نوفمبر الحالى، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إنه يستهل حملته الترويجية بزيارة ألمانيا وعقد مناقشات مع الشركات الملاحية المنسحبة من شرق بورسعيد، بعد قرارات النقل الأخيرة.

وأكد أنه سيتم التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء مركزين في شمال وجنوب القناة، لتدريب وتأهيل العمالة الفنية استعدادا للمشروعات المرتقبة بمنطقة قناة السويس.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض الفرص والحوافز الاستثمارية سواء في الموانئ أو في المنطقة الصناعية المحيطة بها، خاصة قطاع صناعة وبناء السفن وتطوير الموانئ.



وقال إن مرسيدس الألمانية لتجميع السيارات والصناعات المغذية أنهت مشكلاتها مع الضرائب وستبدأ عملها قريبا.

وقد نجح الفريق مميش خلال زيارته الأخيرة الي ألمانيا منذ 3 أشهر في إقناع شركة مرسيدس للعمل مرة أخرى إلى السوق المصرية، واتفقا الجانبان على إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة.



كما تشمل الزيارة حسب “مميش ” لندن وستتم مقابلة عدد من المستثمرين الإنجليز لاستعراض المزايا الاستثمارية بمنطقة قناة السويس، بالاضافة الي دعم مصر في انتخابات المنظمة البحرية العالمية IMO المقرر عقدها في لندن.



وقال إنه ليس من المنطقي، على حد قوله، أن تضم مصر قناة السويس وبحرين الأحمر والمتوسط وعدد 21 ميناء منها 6 متخصصة و15 ميناء عاما، ولا يكون لها مقعد في المنظمة البحرية، لذلك يتوجه وفد برئاستي لدعم مقعد مصر.



يذكر أن الوفد الذي سيقوم بدعم مصر في انتخاباتها يضم وزارتي النقل والخارجية وقناة السويس وقطاع النقل البحري وغرف الملاحة وبعض رجال الأعمال بالسوق الملاحية.



ويتم حاليا عقد لقاءات بين الوفد المصري ومعظم دول الجمعية العمومية للمنظمة خاصة الوفود العربية والأفريقية، خاصة أن مصر استعادت مقعدها بالمنظمة منذ عامين بعد فقده طوال 4 سنوات قبلها.