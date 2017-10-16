مميش يكشف تعليمات السيسي بشأن تقنين نشاط تموين السفن

أماني العزازي:





يقوم وفد من شركة موانى دبى العالمية 20 أكتوبر المقبل وعلى مدار أربعة أيام بجولة تفقدية لميناء غرب بورسعيد؛ للتعرف على الإمكانات والتفاصيل الفنية للميناء تمهيدا لبدء أعمال تطويره.



أكد الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس، أن قيام شركة موانئ دبي العالمية بتطوير الميناء يرفع عن كاهل الدولة تكاليف تأهيل البنية الأساسية التي تقادمت، وكذلك تكلفة التعامل مع العشوائيات والتعديات التي يتسم بها ميناء غرب بورسعيد والتي وقفت حائلا أمام إمكانيات تطويره، لافتا إلى الإقبال الكبير للمستثمرين والخطوط الملاحية على فرص الاستثمار بالميناء بفضل موقعه العبقرى على المجرى الملاحى للقناه وتوسطه لمسارات التجارة العالمية.



وكان الفريق مميش قد أعلن في تصريحات سابقة عن تخصيص هيئة قناة السويس 3 مليارات جنيه لتطوير الميناء وعهدت للمكتب الاستشاري الهولندى dhv بإعداد مخطط التطوير قبل توقيع موانئ دبى شراكتها مع الهيئة الاقتصادية.



وقال مميش إن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بتقنين منح الشركات رخص تموين السفن بالوقود إلا پعد قيام الفريق بالعرض عليه بشكل شخصى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار التخوف من سيطرة الشركلت الأجنبيه ذات الخبرة على نشاط تموين السفن بميناء شرق بورسعيد، وحرمان الشركات المصرةي من التقدم لفرص الاستثمار في النشاط ودرءا لمخاوف خروج الوقود المدعم الذي يكلف الدولة مليارات لجهات غير مستحقة.





وقال إنه سيلتقى الرئيس قريبا؛ لبحث آلية منح تراخيص تموين السفن بالوقود، وفق ضوابط محددة خاصة بعد إنشاء مشروع سونكر للصب السائل بالعين السخنة، فيما استجاب الفريق لمطلب عادل اللمعي، رئييس غرفة ملاحة بورسعيد بالموافقة بشكل مبدئى على إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات البحرية والتموين للسفن، وقال إنه سيدعم الفكره ويتولى عرضها على رئيس الجمهورية.



وكان عادل اللمعى رئيس ملاحة بورسعيد قد طالب مميش بالسماح بإنشاء شركة وطنية مساهمة، مطالبا أن يشارك فى رأسمالها هيئتا قناة السويس وهيئة البترول وصندوق الجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد على سبيل دعم تمويل الشركات الشركات الوطنية المصرية للاستثمار فى شرق بورسعيد ومواجهة الشركات متعددة الجنسيات.



وجاءت تصريحات مميش فى إطار فعاليات المنتدى الاقتصادى الأول الذى نظمه حزب الوفد مساء أمس بحضور السيد البدوى رئيس الحزب، وهانى سري الدين الخبير القانوني والاقتصادى والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.