مميش يكرم 550 متفوقًا من العاملين بالقناة

نادية صابركرم الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة، وأبنائهم لعام 2017، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية للهيئة بالإسماعيلية 2016.وبلغ عدد المُكرمين من المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة وأبنائهم 550 بمرا

نادية صابر

كرم الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم، المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة، وأبنائهم لعام 2017، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية للهيئة بالإسماعيلية 2016.

وبلغ عدد المُكرمين من المتفوقين علمياً من العاملين بالهيئة وأبنائهم 550 بمراحل التعليم المختلفة، بواقع 7 من الحاصلين على الدكتوراة، و64 على الماجستير، و127 على شهادات جامعية من بينها التعليم المفتوح، و44 على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، و69 على الإعدادية، و 238 على الابتدائى.