مميش يفتتح مقر إدارة للأنفاق والكبارى بالإسماعيلية

نادية صابر سلام افتتح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، يرافقه الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد نشأت المنيرى مدير إدارة الرئاسة، ظهر اليوم، مقر إدارة الأنفاق والكبارى، بمدينة الإسماعيلية، برئاسة المهندسة انتصار أمير، مدير الإدارة

نادية صابر سلام

افتتح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، يرافقه الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد نشأت المنيرى مدير إدارة الرئاسة، ظهر اليوم، مقر إدارة الأنفاق والكبارى، بمدينة الإسماعيلية، برئاسة المهندسة انتصار أمير، مدير الإدارة الهندسية السابقة.

وقد اعتمد رئيس هيئة قناة السويس فى ديسمبر الماضى – بعد موافقة رئاسة الوزراء – قرار استحداث إدارة جديدة لتنضم الي إدارات الهيئة، والمختصة بإدارة المعابر بطول قناة السويس والتى تتضمن ( الكبارى العائمة والأنفاق الأربعة أسفل قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى ).