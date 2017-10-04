مميش يعلن نجاح مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية

أمانى العزازى: أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجاح المفاوضات بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد. لافتاً إلى أن المفاوضات التي تمت خلال تواجد "جورجي كالامانوف"، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر ح



أمانى العزازى:



أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجاح المفاوضات بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد.

لافتاً إلى أن المفاوضات التي تمت خلال تواجد “جورجي كالامانوف”، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً في مراحلها النهائية، تعقبها توقيع الاتفاقية خلال الشهور المقبلة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، تحظي باهتمام بالغ، ومتابعة مستمرة من جانب الرئيسين المصري والروسي، مشيراً إلي الدعم المستمر الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية من قبل القيادة السياسية، والحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

جاء ذلك عقب لقاؤه ونائب وزير التجارة والصناعة الروسي “جورجي كالامانوف” والوفد المرافق أمس بحضور “سيرجي كيربتشينكو” سفير روسيا لدى القاهرة، واللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وممثلي قطاع المشروعات والاستثمار والقطاع القانوني بالهيئة.

قال الفريق مميش إن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل ليبدأ العمل أول 2018 المقبل في المرحلة الأولى لنحو كيلومتر مربع، وأوضح أن الجانب الروسي يعمل بالمنطقة كمطور صناعي، وسيتم استقبال الشركات والعالمية والمستثمرين خلال عامين.

وأضاف الفريق مميش أن هناك رغبة قوية من الجانب الروسي والمصري في تطوير العمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين داخل المنطقة الصناعية، حيث تم وضع تفاهمات مصرية روسية قائمة على أسس المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وكذلك تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع بنسبة 90%.

وأشار إلى المجهود الذي بذله فريق العمل داخل الهيئة لانجاح المفاوضات، وأضاف أن المنطقة المراد تطويرها هى منطقة صناعية واعدة جاذبة للاستثمارات، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم.



وكشف أنها تتطلب عمالة تقرب من 35 ألف شخص، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

من جانبه، قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، إنه تم عمل جلسات وورش عمل فنية وقانونية مع الجانب الروسي، وفريق عمل من المنطقة الاقتصادية على مدار الخمسة أيام الماضية، لمناقشة خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية، وكذلك وضع الأطر النهائية للاتفاقية التي ستوقع بين الحكومتين المصرية والروسية، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل للمشروع سيكون تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي.

وأضاف أن المشروع سيكون بمثابة نقطة إنطلاقه كبيرة للمنطقة الاقتصادية بشكل عام، وشرق بورسعيد بشكل خاص.