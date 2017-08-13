مميش يعلن رسوم الخدمات والفاتورة الموحدة بعد غداً

أمانى العزازى: أكدت هند فتحى، المستشار الإعلامى لاقتصادية قناة السويس، أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، سيقوم بالإعلان عن رسوم الخدمات الجديدة لرسوم الموانئ والفاتورة الموحدة للسفن العابرة للقناة، الثلاثاء المقبل، بمقر الهيئة بالإسماعيلية. وقالت إنه من المنتظر أن يستعرض ال

أمانى العزازى:

أكدت هند فتحى، المستشار الإعلامى لاقتصادية قناة السويس، أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، سيقوم بالإعلان عن رسوم الخدمات الجديدة لرسوم الموانئ والفاتورة الموحدة للسفن العابرة للقناة، الثلاثاء المقبل، بمقر الهيئة بالإسماعيلية.



وقالت إنه من المنتظر أن يستعرض الفريق مميش بعض الأخبار المتعلقة بالاستثمارات الجديدة خلال المؤتمر الصحفى.

كانت “المال” قد انفردت الثلاثاء الماضى، بنشر تصريحات وزير النقل هشام عرفات، حول انتهاء اللجنة المعنية بدراسة رسوم الموانئ من إجراء التعديلات على قرارات النقل أرقام 488 و800، المتعلقة برفع رسوم الخدمات فى الموانئ، وزيادة مقابلات الانتفاع بالأنشطة، وموعد الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، بحضور الفريق مهاب مميش.



من ناحية أخرى تنتظر شركات التوكيلات الملاحية المتضررة من زيادة رسوم الموانئ، والعاملون فى جميع الأنشطة الملاحية التعديلات الجديدة على القرارات التى تسببت فى رحيل تحالف الإليانس المكون من أكبر خمس خطوط ملاحية عالمية إلى موانئ اليونان، وخسارة ميناء شرق بورسعيد 22 مليون دولار من إيراداته.

