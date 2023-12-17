مميش يطالب بقوة تأمينية مصرية تصاحب السفن العابرة باب المندب

طالب الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانيء ورئيس هيئة قناة السويس السابق بضرورة توفير قوة تأمين مصرية علي أن تتمركز بمحاذاة أحدي الدول الصديقة بهدف مصاحبة قوافل السفن المتجهة الي قناة السويس والمارة بمضيق باب المندب .



وكشف مميش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب برنامجه الحكاية، أن أي متغير يحدث في باب المندب يأثر سلبا علي الممر الملاحي المصري .



وقال مميش إن قناة السويس هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للاقتصاد المصري ولابد من المحافظة عليها.

وأوضح أن القوة التأمينية المصرية مدربة علي أعلي مستوي وستكون قادرة علي حماية السفن مؤكدا أن ذلك مطلب ضروري قبل أن تتأثر قناة السويس بشكل كامل من تحول الخطوط الكبري لمساراتها بعيدا عن البحر الأحمر .



وقال مميش إن تلك القوات ستكون رادعا كبيرا للخطر الحوثي أثناء تعرضها للسفن العابرة مشيرا أن تلك القوات تستهدف توفير الأمان الملاحي لأهم شريان اقتصادي للبلاد.