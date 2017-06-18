مميش يضع حجر الأساس لمشروع إسكان العاملين ببورفؤاد

نادية صابر وأماني العزازيشهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع إسكان ال

نادية صابر وأماني العزازي

شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع إسكان العاملين بالهيئة بمنطقة الرسوة بمدينة بورفؤاد، على مساحة 70 ألف متر مربع بحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات المحافظة وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

وأوضح مميش أن المدينة السكنية الجديدة للعاملين ستضم 24 عمارة على مساحة 70 ألف متر مربع بإجمالي عدد 960 وحدة، مؤكدًا أن المشروع ثمرة التواصل المستمرمع نقابات العاملين بالهيئة للتعرف على احتياجاتهم عن كثب وتلبيتها.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة مشروعات تنموية قومية ستحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتجاري عالمي، وأنه من المخطط الانتهاء من تطوير الموانئ في مواعيدها المحددة، وفي مقدمتها ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة، واللذان سيحولان مصر إلى مركز لوجيستي عالمي بالمنطقة.

ومن جانبه أعرب اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن سعادته بثقة هيئة قناة السويس وإسنادها هذا المشروع للهيئة الهندسية ووعد بتنفيذ المشروع خلال عام واحد.

فيما أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالنموذج الناجح الذي تنتهجه قناة السويس في تبني مشروعات تنموية وخدمية بمنطقة القناة مثل مشروع إسكان العاملين الذي سيكون مجتمع عمراني لائق يستفيد منه أبناء المحافظة من العاملين بالهيئة، مُعبرًا عن تقديره الشديد للفريق مميش الذي لا يدخر جهداً لدعم جهود التنمية في المنطقة.

ومن جهته، أوضح المهندس أحمد مكي، مديرإدارة الأشغال بالهيئة، أن مخطط المدينة يتضمن إنشاء الوحدات السكنية وفقاً لنموذجين، يشتمل النموذج الأول على إنشاء 16 عمارة بإجمالي 736 وحدة سكنية على أن تكون المساحة المتوسطة للوحدة 125متر مربع، فيما يتضمن النموذج الثاني إنشاء عدد 8 عمارات بإجمالي 224 وحدة سكنية وتصل فيها المساحة المتوسطة للوحدة 155متر مربع، مشيراً إلى أن المخطط يراعى توفير أماكن مخصصة لانتظار السيارات وووجود مسطحات خضراء.

عقب ذلك، توجه الفريق مُهاب مميش والفريق أسامة ربيع واللواء عادل الغضبان إلى ترسانة بورسعيد البحرية، وكان في استقبالهم السيد أبو الفتوح مدير إدارة الترسانات والعاملين بالترسانة.ثم قام الفريق مميش برفع العلم على عدد 2 ونش عائم بقدرة 2500 طن إيذاناً ببدء تشغيلهما، كما أعلن بدء بناء قاطرتين طراز “مصاحب 5 ” و”مصاحب 6″ ضمن 4 قاطرات سيتم بناؤها بالإمكانيات الذاتية للترسانة وبسواعد رجالها لتنضم لأسطول قاطرات الهيئة.