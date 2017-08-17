مميش يشهد تخريج ثانى دفعات الأكاديمية البحرية ببورسعيد

بورسعيد – أمانى العزازى:



قال الفريق مهاب مميش، رئيس اقتصادية قناة السويس، إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يمثل إنطلاقة قوية للاقتصاد المصرى، و يوفر فرص عمل كثيرة لخريجي الأكاديمية البحرية، والدارسين لعلم اللوجيستيات، مشيرا إلى أن المنطقة تمثل أهم منطقة صناعية ولوجيستية في العالم، لافتا إلى أنها تصل بين البحر الأحمر والمتوسط.



وأضاف أنه حان الوقت لاستغلال الموقع الفريد لمنطقة قناة السويس، في خلق كيانات اقتصادية ولوجستية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

جاء ذلك خلال تصريحات لمميش فى حفل تخريج دفعة ٢٠١٧، من طلاب الأكاديمية البحرية ببورسعيد مساء أمس، وهى تعد الدفعة للأكاديمية.



شهد الحفل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمد على، مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من أساتذة الأكاديمية، وعمداء الكليات.



من جانبه أشاد محافظ بورسعيد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الفريق مهاب مميش، ونجاحه في الانتهاء من قناة السويس الجديدة خلال 11 شهرا فقط، تم خلالها حفر 72 كيلو متر، من خلال 72 كراكة، و82 شركة مقاولات مصرية، وبفكر وتنفيذ وتمويل مصري. وأضاف أن حفر قناة شرق بورسعيد الجديدة، كانت حلم لكبريات شركات الملاحة العالمية.

