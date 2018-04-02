مميش يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتوحد

نادية صابرشهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الاثنين، احتفالية مركز الهيئة لرعاية ذوي القدرات الخاصة باليوم العالمي للتوحد (الأوتيزم)، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وذلك بنادي الشاطئ التابع للهيئة بمحافظ

نادية صابر

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الاثنين، احتفالية مركز الهيئة لرعاية ذوي القدرات الخاصة باليوم العالمي للتوحد (الأوتيزم)، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وذلك بنادي الشاطئ التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

أكد الفريق مميش حرص الهيئة على المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بذوي القدرات الخاصة، تأكيداً على حقهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية من خلال نشر الوعي اللازم وتأهيل أولياء الأمور يما يمكن معه إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع.

خلال الاحتفالية كرم الفريق مهاب مميش عددا من أمهات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة من المترددات على المركز ووجه لهم الشكر على مثابرتهن في علاج أبنائهن ورعايتهم.