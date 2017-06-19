مميش يرفع العلم على السفينة أحمد فاضل.. غداّ

نادية صابريرفع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والفريق أحمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس السابق، العلم المصري على سفينة الخدمات البترولية "أحمد فاضل"، صباح غد بنادي الشاطئ بالإسماعيلية.ويحضر مراسم رفع العلم الدكتور هشام عرفات وزير ال



نادية صابر

يرفع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والفريق أحمد على فاضل، رئيس هيئة قناة السويس السابق، العلم المصري على سفينة الخدمات البترولية “أحمد فاضل”، صباح غد بنادي الشاطئ بالإسماعيلية.

ويحضر مراسم رفع العلم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، والمهندس رضا السنجابي رئيس شركة التمساح لبناء السفن.