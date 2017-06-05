مميش يخفض موعد جاهزية السفن لللحاق بقوافل العبور لساعة فقط

استمرار أعمال تداول الحاويات وتجنب الرسوم الإضافية أهم المكاسبأمانى العزازيأصدر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، منشور تعليمات بتخفيض ساعات لحاق السفن بقافلة الشمال من 4 ساعات إلى ساعة واحدة كحد أقصى لتكون السفينة جاهزة قبل موعد بدء دخولها القافلة استعدادا لعبور القناة.وأشار منشو

استمرار أعمال تداول الحاويات وتجنب الرسوم الإضافية أهم المكاسب



أمانى العزازي

أصدر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، منشور تعليمات بتخفيض ساعات لحاق السفن بقافلة الشمال من 4 ساعات إلى ساعة واحدة كحد أقصى لتكون السفينة جاهزة قبل موعد بدء دخولها القافلة استعدادا لعبور القناة.

وأشار منشور التعليمات أنه فى حالة تجاوز الموعد المحدد سيطبق على السفينة الرسوم الإضافية المقررة للسماح لها لعبور القناه ويأتى ويعد قرار مميش استجابة سريعه لمطالب الشركات الملاحية وتوكيلات العبور التى كانت تضطر لإنهاء عمال التداول الخاصة بسفن الحاويات وأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الموانئ بشرق وغرب بورسعيد قبل موعد لحاقها بقافلة الشمال بنحو خمس ساعات وفقا لمنشور التعليمات الذى سبق وأن أصدرته هيئة قناة السويس منذ عامين الذى يقضى بتوقف أعمال تشغيل السفن المقرر دخولها قافلة الشمال الساعة الواحدة صباحا، وسداد رسوم إضافية تبلغ 12% من رسوم العبور المقدرة على السفينة بالرغم من أن موعد القافلة يبدأ الخامسة صباحا.

وقال المهندس أحمد شوقى مدير الإدارة العامة للتحركات بقناة السويس إن الفريق أصدر منشور التعليمات استجابة لمطالب التوكيلات الملاحية خلال لقائه بهم للتباحث حول انسحاب تحالف كى لاين يانج مينج لموانئ اليونان.

وأضاف أن المنشور يمنح فرصه للخطوط الملاحية لإجراء كامل عمليات شحن وتفريغ الحاويات على أرصفة موانئ شرق وغرب بورسعيد دون تحمل غرامات يتم سدادها لقناة السويس أو يتم سدادها لعملاء الخط نتيجة تأخر تسليم عملائه حاوياتهم فى حالة عدم تمكنه من إنهائها كاملة بسبب التزامه بإنهاء عملياته الساعة الواحدة صباحا تمهيدا لدخول قافلة الشمال ذلك وفقا للمنشور السابق للهيئة.

ومن ناحية، أخرى رحبت محطات الحاويات والتوكيلات الملاحية بقرار مميش، وقال هانى النادى مدير العلاقات الحكومية بمحطة حاويات شرق بورسعيد: إن خفض ساعات انتظار السفينة للانضمام للقافلة لساعة بدلا من انتظارها عدة ساعات ووقف أعمال التداول على رصيف المحطة بعد الساعة الواحدة صباحا يخفف من أعباء الرسوم الإضافية التى تتحملها سفن الحاويات، وفرصة جيدة لإنهاء إجراءات الشحن والتفريغ بأقل تكلفة وبوقت كافٍ، وهو ما من شأنه جذب الخطوط الملاحية، وتشجيع سفن الحاويات للتردد على الموانئ المصرية.

فيما رحب محمد الجعبري، مدير فرع توكيل انشكيب للملاحة باستجابة الفريق مهاب مميش لمطالب شركات الملاحة، مشيرا إلى أن الخطوط كانت تنتظر لأكثر من خمس ساعات دون عمل على الرصيف انتظارا للمرشد المنوط به إدخالها لقافلة العبور، وغالبا ما تضطر إلى ترك بعض الحاويات الخاصة بعملائها بسبب عدم كفاية الوقت لتشغيلها التزاما بتعليمات هيئة قناة السويس.

وفى سياق متصل أكد القبطان عصام داود رئيس تحركات القناة ببورسعيد أن منشور التعليمات تم تطبيقه فعليا بعد أن تم تعميمه على كل شركات الملاحة وغرفة ملاحة بورسعيد.