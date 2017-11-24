مميش يتفقد مصابى العريش بمستشفيات هيئة قناة السويس

نادية صابر- أمانى العزازى قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بتفقد مستشفيات الهيئة بالإسماعيلية، ووجه سيادته بتقديم كل الإمكانيات وتوفير كل ما هو ضروري لعلاج المصابين جراء الحادث الإرهابي الجبان بمسجد الروضة ببئر العبد، اليوم الجمعة. وتم التنسيق…

نادية صابر- أمانى العزازى

قام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بتفقد مستشفيات الهيئة بالإسماعيلية، ووجه سيادته بتقديم كل الإمكانيات وتوفير كل ما هو ضروري لعلاج المصابين جراء الحادث الإرهابي الجبان بمسجد الروضة ببئر العبد، اليوم الجمعة.

وتم التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة وجامعة قناة السويس لاستقبال كل الحالات الحرجة بمستشفيات هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد، وتم التأكد من استعداد بنك الدم بمختلف الفصائل اللازمة، وغرف العمليات وغرف العناية المركزة والأَسرّة لاستقبال الحالات الحرجة، وكذلك توفير 5 سيارات إسعاف عناية مركزة مع توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي ختام الجولة التفقدية أدان الفريق مهاب مميش الحادث الإرهابي الخسيس الذي راح ضحيته مواطنون مصريون أبرياء، مؤكدًا أن مصر ستنتصر بإذن الله في حربها ضد الإرهاب بالعمل الجاد والوقوف صفًّا واحدًا في مواجهته.

من ناحية أخرى أشاد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بتواصل الفريق مميش الذى وضع كل إمكانيات الهيئة من بنوك الدم والمستلزمات الطبية على أهبة الاستعداد لمواجهة توابع الحادث الإرهابى، فضلًا عن المستشفى الجامعى بالإسماعيلية لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.