مميش يتفقد كوبري الشهيد أبانوب صابر بعد تركيبه بالقنطرة

نادية صابر تفقد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، اليوم الأحد، كوبري الشهيد أبانوب صابر في منطقة القنطرة بعد تمام تركيبه بنجاح، وذلك بهدف التأكد من جاهزية الكباري العائمة للعمل خلال الفترة القادمة. ورا

نادية صابر

تفقد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، اليوم الأحد، كوبري الشهيد أبانوب صابر في منطقة القنطرة بعد تمام تركيبه بنجاح، وذلك بهدف التأكد من جاهزية الكباري العائمة للعمل خلال الفترة القادمة.

ورافق الفريق مميش خلال الجولة التفقدية المهندس جمال خالد مدير الشركات، والمهندسة إنتصار أمير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندس السيد أبوالفتوح مدير الترسانات وعدد من قيادات الهيئة.

وقد أكد الفريق مميش أن مشروعات الكباري العائمة جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين في التنقل ذهاباً وإيابا بين ضفتى القناة، وتحقيق الربط بين سيناء والوادي من خلال حزمة من المشروعات التنموية المتكاملة، وتشمل مشروعات الإنفاق التي يتم تنفيذها أسفل القناة للوصول إلى عمق سيناء، والكباري العائمة التي تربط ضفتى القناة بشكل مباشر والتي من المقرر أن يبلغ عددها خمسة كباري على قناة السويس.

وأوضح الفريق مميش أن إطلاق أسماء شهدائنا الأبرار على معالم التنمية في سيناء لم تكن محض صدفة، بل هو دافع وطني لتخليد ذكراهم الطبية وتضحياتهم الجليلة في الزود عن الوطن، مشدداً على أن التنمية هى السبيل الأمثل للقضاء على الإرهاب.

وأشاد الفريق مميش بتضافر جهود العاملين في شركات وترسانات الهيئة، ونجاحهم في الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبري الشهيد أحمد المنسي، وكوبري الشهيد أبانوب في وقت قياسي بأيدي مصرية 100%.