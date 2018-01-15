مميش يبحث ووفد صينى التعاون فى النقل البحرى

نادية صابراستعرض الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الفرص الاستثمارية التى يتضمنها مشروع التنمية بمنطقة القناة، متمنياً أن يرى شراكات صينية جديدة تسفر عن إنشاء مناطق صناعية لوجيستية بمنطقة القناة، وعلى رأسها دخول شركة كوسكو الصينية منطقة شرق بور

نادية صابر

استعرض الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الفرص الاستثمارية التى يتضمنها مشروع التنمية بمنطقة القناة، متمنياً أن يرى شراكات صينية جديدة تسفر عن إنشاء مناطق صناعية لوجيستية بمنطقة القناة، وعلى رأسها دخول شركة كوسكو الصينية منطقة شرق بورسعيد والتى ستضيف إلى كل من الطرفين وترفع تصنيف المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال استقبال وفد صيني رفيع المستوى، صباح اليوم، برئاسة شيى زينج يى Xie Zhengyi، رئيس مجلس حكومة مدينة (يانج زو)، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وعدد من المديرين وأعضاء مجلس الإدارة الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة التدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

فى البداية رحب الفريق مُهاب مميش بالوفد الصيني، حيث تأتى الزيارة فى إطار علاقات الصداقة والشراكة وتعزيز جهود نقل الخبرات بين البلدين لاسيما فى مجال إنشاء القنوات البحرية، وتكنولوجيا النقل البحري.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر قدمت للعالم فى الفترة الأخيرة، نموذجاً رائداً لمعنى التحدى والإصرار وذلك بإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسي، وبمعدلات تكريك هى الأعلى عالمياً، مشدداً على أن إنجاز هذا المشروع تم بأيد مصرية خالصة وبفكر وتخطيط وكذلك تمويل مصري، وهو ما يثبت للعالم أجمع قدرة مصر على استعادة مكانتها بفضل أبنائها وشعبها.

وأوضح الفريق مميش أن قناة السويس الجديدة أثرت مجتمع الملاحة وحركة التجارة العالمية، وذلك من خلال تقليص زمن العبور والانتظار بالمجرى الملاحي، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي، وهى العوامل التى ساهمت بقوة فى زيادة العائدات ومعدلات عبور السفن بالقناة، وارتفاع حمولات السفن والتى كسرت حاجز مليار طن خلال عام 2017.

ولفت إلى أن أهمية الزيارة تنبع من تبادل الخبرات التى اكتسبتها مصر خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة مع الجانب الصيني.

وأشار إلى أن الوفد الصينى كان قد أجرى جولة تعريفية بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس تفقد خلالها تجربتى شركتى “تيدا” و”جوتشي” الصينيتين الناجحتين فى تنمية الأراضى الصناعية بمنطقة العين السخنة.

وشاهد الوفد عرضاً تقديمياً عن مشروعى قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، للتعرف بشكل أكبر على الجدوى الاقتصادية للقناة الجديدة بالنسبة لمصر والاقتصاد العالمي، وكذلك الفرص الاستثمارية التى يتضمنها مشروع التنمية.

ومن جانبه أشاد Xie Zhengyi بجهود بهيئة قناة السويس بإنجاز مشروع مهم للعالم أجمع مثل قناة السويس الجديدة فى وقت قياسي، مشيراً إلى أن ذلك ليس بجديد على المصريين فسبق وأن أثبتوا ذلك فى بناء الأهرامات وقناة السويس الأصلية.

وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة سيعمل على تدعيم القيمة التسويقية لمشروع التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية، مشيراً إلى أنه يأمل أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من التعاون فى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية.

وفى ختام الزيارة قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى رئيس الوفد تأكيداً على علاقات الصداقة بين البلدين، وأيضا قام رئيس الوفد الصينى بإهداء لوحة تذكارية من الفن الصينى القديم لرئيس الهيئة، ثم دعاهم الفريق مميش للقيام بجولة بحرية فى القناة الجديدة وأنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.