مميش يبحث مع شركة نمساوية فرص الاستثمار فى صناعة السيارات

نادية صابر التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، "روبرت بوشتنر" نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنا" النمساوية لصناعة السيارات والوفد المرافق له، لبحث فرص الاستثمار في القطاع الشمالي للمنطقة الاقتصادية ( شرق…

نادية صابر

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، “روبرت بوشتنر” نائب الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنا” النمساوية لصناعة السيارات والوفد المرافق له، لبحث فرص الاستثمار في القطاع الشمالي للمنطقة الاقتصادية ( شرق بورسعيد) ، وإقامة استثمارات في مجال صناعة السيارات ومستلزماتها وذلك لما تتمتع به شرق بورسعيد من موقع استراتيجي على المدخل الشمالي لقناة السويس والتي تعد فرصة حيوية للتصنيع والتصدير لدول العالم.

وقد رحب الفريق مميش بوفد شركة ماجنا، مشيرا إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية بالاستثمارات الناجحة والواعدة والتي من شأنها رفع تصنيفها عالميا، ولذا فإن المنطقة تتمتع بفرص استثمارية خاصة تلك المهتمة بالسيارات لأنها إحدى الصناعات الناجحة عالميا، وهى من الصناعات المهمة للتركيز عليها فى المنطقة الاقتصادية.

وخلال اللقاء قام اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالى بتقديم عرض تقديمي عن المنطقة والبنية التنظيمية والتشريعية وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات التي تقوم بها المنطقة في البنية التحتية لتحقيق جاهزية المنطقة للاستثمار، وكذلك عرض اللواء عبد القادر الإنجاز الذي قامت به المنطقة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الانتهاء من الأنفاق والأرصفة في شرق بورسعيد.

من جانبه قال روبرت نائب رئيس الشركة إن المنطقة الاقتصادية هى إحدى واجهاتنا للعمل بها لما سمعناه عنها من حوافز استثمارية، لافتا إلى تمتع مصر بمكانة فريدة في المنطقة وكذلك امتلاكها الموانئ التى من خلالها تسهل الاستيراد والتصدير.

وأضاف أن شركة “ماجنا” والتي تقوم بتصنيع قطع غيار السيارات والهياكل الخاصة بها لأكثر من ٢٥ موديلا عالميا للسيارات وشركات عالمية بالأسواق حول العالم، وأيضا توريدها لشركات سيارات أخرى والتى تعمل في 28 دولة باستثمارات تقرب من 39 مليار دولار في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومن خلال وجود مثل هذه الشركة فى المنطقة سيحقق إضافة قوية للمنطقة ويعزز من تنافسيتها.

يذكر أن شركة ماجنا شتاير هى شركة تصنيع سيارات مقرها فى غراتس، النمسا، حيث يقع مصنعها الرئيسى أيضًا، وهى تابعة لشركة ماجنا الدولية ومقرها كندا وتقوم بتطوير وتجميع السيارات لشركات أخرى على أساس تعاقدى.