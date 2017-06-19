مميش يبحث استكمال تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد

اجتماع مع وزير النقل لتوحيد الإجراءات بالموانئ نادية صابرأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن لجنة الاستثمار بالمنطقة تعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات المستثمرين والعمل على الإسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ العديد من المشروعات با

اجتماع مع وزير النقل لتوحيد الإجراءات بالموانئ



نادية صابر

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن لجنة الاستثمار بالمنطقة تعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات المستثمرين والعمل على الإسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية التابعة، وقال الفريق مهاب مميش إن هناك تواصلا مستمرا وتنسيقا مع وزارة الاستثمار لحل أية مشكلات تخص مستثمرى المنطقة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية مساء أمس بحضور وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ومحافظى مدن القناة والأعضاء المستقلين بمقر وزارة الاستثمار لمناقشة جدول الأعمال بالمنطقة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه بحث مع الفريق مميش استكمال المحادثات مع الجانب الروسى وتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.

وقال مميش إنه ستتم إزالة التعديات على الأراضي التي تم استردادها والبالغة 5537 فدانا وستتم دراسة كيفية الاستفادة منها وتأمينها بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتا إلى أن حجم التعديات المتبقى لا يمثل اكثر من 2% من إجمالي التعديات ويشملها ملاحة لإنتاج الملح على مساحة 320 فدانا و150 مزرعة سمكية.

ومن جانبه عرض اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ما يتم من مشروعات حالية في شرق بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية حيث كشف عن مخطط الطرق من المرحلة الأولى في بطول 60 كم يتم العمل عليها وتطوير مرحلة ثانية بطول 40 كم وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تنتهي في أكتوبر المقبل.

كما سيتم الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقنطرة غرب بطاقة 60 الف م3 يوميا في ديسمبر المقبل.

كما عرض المشروعات الجارية والأخرى التي تتم دراستها في المناطق الصناعية بشرق بورسعيد حيث يجرى التفاوض مع إحدى الشركات الاماراتية لإقامة مشروع مجمع صناعي لوجيستي على 750 الف م2 ،مشيرا الى انه سيتم إنشاء منطقة صناعات صغيرة ومتناهية الصغر في القنطرة غرب وكذلك مدينة رياضية ومدينة صناعات نسيج وملابس.

من جانبها اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ضرورة التواصل بين الوزارة ولجنة الاستثمار بالمنطقة وإزالة أي عقبات امامها على ان يتم عقد اجتماع لجنة فض المنازعات الأربعاء المقبل لحل المشكلات العالقة،وأضافت أنه سيتم تكثيف الاجتماعات الخاصة بلجنة الاستثمار عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لبحث المشروعات المقدمة والإسراع فى تنفيذها.

ومن جانبه قال المهندس هشام عرفات وزير النقل إنه سيعقد اجتماعا من اجل توحيد الاجراءات المتبعة بالموانئ في سبيل تحقيق التكامل بين موانئ المنطقة والوزارة.