مميش وعرفات يقنعان تحالف أليانس بالعودة لشرق بورسعيد

❏ «السماك»: نتائج إيجابية للاجتماع.. ووكلاء الخطوط يترقبون وعودًا بزيادة الحوافزأمانى العزازىأعلنت الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، فى بيان لها أمس، عن نجاح رئيسا الفريق مهاب مميش، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، فى إقناع تحالف «الأليانس» المنسحب من ميناء شرق

❏ «السماك»: نتائج إيجابية للاجتماع.. ووكلاء الخطوط يترقبون وعودًا بزيادة الحوافز

أمانى العزازى

أعلنت الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، فى بيان لها أمس، عن نجاح رئيسا الفريق مهاب مميش، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، فى إقناع تحالف «الأليانس» المنسحب من ميناء شرق بورسعيد أبريل الماضى إلى موانئ اليونان، للعودة لشرق بورسعيد والموانئ المصرية يناير المقبل.

وكشف المهندس مروان السماك، وكيل خط هاباج لويد الألمانى فى مصر، والمشارك ضمن الوفد المصرى، فى زيارة ترويجية لألمانيا مؤخراً برئاسة الفريق مميش أنه قد نجح فى إقناع الخطوط بالعودة مرة أخرى لشرق بورسعيد، لكنه لم يتحدد الموعد النهائى لاستئناف الأعمال.

ولفت إلى أن الخطوط المشاركة أبدت اهتماما بالتنمية الشاملة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما أبدت إعجابها بحجم الاستثمارات فى البنية التحتية التى تقوم بها الحكومة حالياً، وسرعة إنجاز المشروعات التنموية.

وفى سياق متصل، أبدى أشرف سامى، مدير مكتب خط «اليانج مينج» ببورسعيد، ترحيبه بقرارات عودة الخطوط للموانئ المصرية، واصفاً المباردة بالإيجابية.

وقال سامى إن الجميع ينتظر حزمة القرارات التى ستصدرها وزارة النقل استكمالاً لما أصدره الفريق مهاب مميش أغسطس الماضى، وحزمة تخفيضات إيجابية تتعلق بالتعديلات المرتقبة على قرارات 488 و800 بزيادة مقابل الخدمات والانتفاع بالأنشطه الملاحية بالموانئ.

ولفت إلى أن التسويق للأرصفة البحرية الجديدة بشرق بورسعيد على مساحة 5 كيلومترات وجذب استثمارات عالمية لن يتحقق فى ظل تراجع حركة التداول بشرق بورسعيد، كذلك بقاء العمل بقرارات زيادة الرسوم دون تعديل، خاصة أن مطالب شركات التوكيلات الملاحية وممثلى ملاك السفن تتعلق بالرسوم التى تدفعها السفن عند دخولها الموانئ المصرية وليس العابرة للقناة.

وكان الوفد قد أعلن فى بيان له أنه ناقش مع الخطوط بألمانيا مصاعب وتحديات العودة لمصر، كما أبدى استعداده لإقرار حوافز جديدة تتناسب مع الأسعار التنافسية لموانئ شرق المتوسط، ورحب بأفكار المشغلين الأوروبيين فى المشاركة فى إدارة محطات الحاويات الجديدة بالموانئ المصرية.

يذكر أن تحالف «الأليانس» المنسحب من شرق بورسعيد لموانئ اليونان أبريل الماضى شهد عدة تغيرات على الخطوط المكونة له، بعد إفلاس خط «الهانجين» الكورى، وخروج «كوسكو» عقب اندامجها مع «تشينا شيبنج»، فيما دخل التحالف خط «الهاباج لويد» الألمانى، بعد استحواذه على الخط العربى، وكذلك اندمجت الخطوط الثلاثة اليابانية (كى لاين – إم أو إل – إن واى كي) فى شركة واحدة تحت اسم «وان»، وهو ما يعنى توسعة حجم أعمال التحالف.

وكانت «المال» قد انفردت الأسبوع الماضى بخبر الجولة الترويجية لمشروعات النقل البحرى، التى يقودها مميش وعرفات، ولقائهما خطوط التحالف المنسحب من شرق بورسعيد.