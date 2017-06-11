مميش وربيع يتفقدان سفينة الإمداد فاضل صباح اليوم

وفاضل هي سفينة عملاقة لخدمات البترول والإنقاذ، بنتها شركة CSSC الصينية لصالح شركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتصل تكلفتها إلى 40 مليون دولار، ومن المقرر أن تعمل بإحدى شركات البترول في خدمة وصيانة المنصات البترولية وأعمال الغطس وهي مجهزة بالغواصات ويبلغ طولها 90 مترا وعرض 18 مترا وحمولتها الكلية تصل الي 4505 طن وتملك ونش رئيسي بحمولة 75 طنا وتحتوي علي مهبط طائرات هليكوبتر طراز “سوبر جامبو”.



ومن المتوقع إقامة احتفالية كبيرة بحضور وزير البترول والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس السابق، ورؤساء مجالس إدارات شركات البترول الكبري الأسبوع المقبل.

كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، شهد في أواخر عام 2013 توقيع عقد بناء السفينة متعددة الأغراض، وقال آنذاك إنها من طراز MPSV-DP2 وسرعتها 14.3 عقدة وتكفي لإعاشة 80 فردا.

وقال مميش إن اطلاق اسم الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس السابق، يأتي عرفانا لما حققه خلال فترة رئاسته لهيئة قناة السويس من انجازات مختلفة.



وأكدت مصادر مطلعه لـ”المال” أنه من المقرر أن تعمل الغواصة ROV ، المصنوعة في انجلترا على السفينة “فاضل” للكشف على أنابيب البترول وتصويرها والتحكم بها عن بعد لتنفيذ أعمال الكشف والإصلاح في الأعماق الكبيرة التى تصل إلى 3000 متر تحت سطح الماء.

يذكر أن شركة التمساح لبناء السفن هي إحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس قطاع عام أنشئت في الستينات وتمتلك ترسانتين أحدهما في الإسماعيلية والأخري بالإسكندرية، وتمتلك أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة في خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات وسفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط برأسمال مدفوع يصل الي 120 مليون جنيه.