مميش والغضبان يفتتحان المبنى الإدارى لميناء شرق بورسعيد

أمانى العزازى افتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المقر الجديد للإدارة العامة بميناء شرق بورسعيد.ويستهدف نقل الادارة لمقرها الجديد بمنطقة الشرق لضبط دولاب العمل ومتابعة إنجاز الأعمال.ومن المقرر أن يصطحب الفريق مميش اليوم فى زيارة تفقدية لمشروعا

أمانى العزازى

افتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المقر الجديد للإدارة العامة بميناء شرق بورسعيد.

ويستهدف نقل الادارة لمقرها الجديد بمنطقة الشرق لضبط دولاب العمل ومتابعة إنجاز الأعمال.

ومن المقرر أن يصطحب الفريق مميش اليوم فى زيارة تفقدية لمشروعات الارصفة البحريه والمناطق الصناعية الوفود المشاركة في المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA2018 الذى بدا اعماله بالقاهره منذ أمس الأول.

ويعقد لأول مرة في جولته السابعة بمصر لمدة يومين وقد تم تعديل برنامج المؤتمر بإضافة يوم ثالث ليشمل زيارة ميناء شرق بورسعيد للتعرف على المشروعات وحجم الأعمال التي تتم على أرض الواقع ومشاهدة الأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية والأنفاق لما تمثله المنطقة من فرصة واعدة للاستثمار وجدية المنطقة في إقامة مشروعات بالشراكة مع المطورين الصناعيين تساهم في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة.

وكان اللواء بحرى عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد قام بجولة تفقدية لميناء شرق بورسعيد للوقوف على استعداد وجاهزية الميناء لاستضافة الوفود المشاركة في المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA2018 والذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة شرق بورسعيد للتنمية.