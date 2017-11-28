مميش: نجاح مفاوضات عودة الخطوط العالمية لموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: غادر صباح اليوم الثلاثاء، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ألمانيا متجها إلى لندن لحضور اجتماعات منظمة السلامة البحرية بعد نجاح مفاوضاته مع تحالف الإليانس العالمي، للعودة مرة أخرى لموانئ شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية للقناة. وقال…

أمانى العزازى:

غادر صباح اليوم الثلاثاء، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ألمانيا متجها إلى لندن لحضور اجتماعات منظمة السلامة البحرية بعد نجاح مفاوضاته مع تحالف الإليانس العالمي، للعودة مرة أخرى لموانئ شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية للقناة.

وقال مميش إنه تفاوض مع التحالف والذي يتكون من 5 خطوط ملاحية رئيسية تشمل «Hapag Lloyd – Yang Ming – K Line – MOL – NYK» بالتنسيق والتعاون مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، والذي كان له دور ملموس في اجتماعات مسئولي التحالف في هامبورج بألمانيا.

وأكد الفريق نجاح المفاوضات وتفهم مسئولي التحالف للأوضاع والقرارات التي كانت تحكم الخطوط الملاحية في إبريل الماضي، مشيرا إلى تقديرهم لرسوم الخدمات البحرية الجديدة والتخفيضات التي تم منحها للخطوط الملاحية وشركات الشحن في بعض موانئ المنطقة الاقتصادية، والتي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي، في مقر وزارة النقل والتي من شأنها جذب خطوط ملاحية جديدة لهذه الموانئ، كما كشف أن الخطوط الملاحية ستعود للعمل بميناء شرق بورسعيد بداية العام المقبل.

يذكر أن الخطوط الملاحية الخمسة التي تشمل تشمل «Hapag Lloyd – Yang Ming – K Line – MOL – NYK» كانت قد خرجت من ميناء شرق بورسعيد في أبريل الماضي، لميناء بيريوس اليونانى، على خلفية قراري 448 و800 الخاصين بتنظيم الأنشطة وزيادة رسوم مقابل الأنشطة في الميناء.

وجدير بالذكر أيضا أن المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة النقل، قامت بمنح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات تصل إلى 50% حسب كمية الحاويات.

