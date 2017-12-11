مميش : نجاح تجربة تحميل كوبري الشهيد أحمد المنسي استعدادا لافتتاحه

نادية صابر أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عصر اليوم الإثنين عن نجاح تجربة تحميل كوبري الشهيد أحمد المنسي تمهيدا لافتتاحه قريباً إن شاء الله. رافق الفريق مميش الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وقيادات الهيئة . تضمنت تجربة



نادية صابر

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عصر اليوم الإثنين عن نجاح تجربة تحميل كوبري الشهيد أحمد المنسي تمهيدا لافتتاحه قريباً إن شاء الله. رافق الفريق مميش الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وقيادات الهيئة .

تضمنت تجربة التحميل اليوم قافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام وعلى رأسها سيارة نقل ثقيل تحمل أحد اللوادر الكبيرة بحمولة كلية 76 طنا عبرت الكوبري مرورا بالطريق الجديد الواصل بين الكوبريين. وقد تم التأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه من الشرق والغرب.

و أكد الفريق مميش أن مشروعات الكباري العائمة جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين في التنقل ذهاباً وإياباً بين ضفتى القناة، وتحقيق الربط بين سيناء والوادي من خلال حزمة من المشروعات التنموية المتكاملة وتشمل مشروعات الانفاق التي يتم تنفيذها أسفل القناة للوصول إلى عمق سيناء، والكباري العائمة التي تربط ضفتى القناة بشكل مباشر والتي من المقرر أن يبلغ عددها خمسة كباري على قناة السويس.

أشاد الفريق مميش بتضافر جهود العاملين في شركات وترسانات الهيئة، ونجاحهم في الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء كوبري الشهيد أحمد المنسي، وكوبري الشهيد أبانوب في وقت قياسي بأيدي مصرية 100%، وفي المقابل حيا العمال رئيس الهيئة وقيادات الهيئة على دعمهم الدائم للعاملين وتوفير كافة السبل لرعايتهم مادياً واجتماعياً وصحياً.