مميش: نتواصل مع البرلمان لوضع حوافز ومزايا ضمن قانون الاستثمار

جذب عدد من الخطوط الملاحية لموانئ المنطقة .. أولوية نادية صابر صرح الفريق مهاب مميش بأن هناك تواصلا وتنسيقًا مع وزارة الاستثمار ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس للعمل على وضع حوافز ومزايا تناسب مقومات المنطقة الاقتصادية من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد. وأش

جذب عدد من الخطوط الملاحية لموانئ المنطقة .. أولوية



نادية صابر

صرح الفريق مهاب مميش بأن هناك تواصلا وتنسيقًا مع وزارة الاستثمار ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس للعمل على وضع حوافز ومزايا تناسب مقومات المنطقة الاقتصادية من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد.

وأشار مميش، في اجتماعه الدوري بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها، إلى وجود لجنة قانونية من الهيئة تتعاون مع المجلس والوزارة في الوصول إلى تشريع خاص بالمنطقة الاقتصادية لرفع تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية.

وقال إن عملية الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية تسير بخطى ثابتة وناجحة وحققت خلال الشهور القليلة الماضية نتائج مرضية.

ولفت مميش إلى أن المنطقة تحظى باهتمام المستثمرين لكونها تعمل على تنويع مصادر الاستثمار في المنطقة لتكون ضمن أولويات كبرى الشركات العالمية العاملة في المجالات المختلفة .

وأكد اهتمام القيادة السياسية بمشروعات المنطقة وضرورة ضخ استثمارات بها والتسهيل على المستثمرين، مشيراً إلى أنه سيزور فيتنام وسنغافورة خلال الأسبوع المقبل ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر لبحث سبل التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية والفيتنامية في عدد من المجالات، وكذلك مقابلة مسؤولي عدد من الخطوط الملاحية لبحث جذب عدد منها للعمل في موانئ المنطقة.

من جانبه صرح اللواء بحري محفوظ طه بأنه يتم حالياً التباحث حول توقيع اتفاقية مبدئية لإنشاء مصنع للصناعات النسيجية خلال زيارة وفد من المنطقة الاقتصادية يترأسه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية للصين على مساحة 1.2 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية 6.2 مليار دولار على مرحلتين، الأولى 2.5 مليار دولار وتشغيل 15 ألف عامل والمرحلة الثانية 30 ألف عامل.

وإشار محفوظ إلى أنه جارٍ إنشاء مركز لوجيستي في المنطقة بالاشتراك مع شركة “تشاينا شيبنج” أكبر شركة خط ملاحي في العالم، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية على مشروع تجميع السيارات بالمنطقة الجنوبية.

وقال اللواء بحري عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية خلال الاجتماع، إن المنطقة الشمالية شهدت نمواً ملحوظاً في بعض قطاعات الاستثمار من خلال بعض الإجراءات وطلبات بعض الشركات الأجنبية للاستثمار في المنطقة، إذ شهدت أعمال التراخيص بالموانئ زيادة قدرها 3 ملايين دولار.

وبالنسبة للمنطقة الروسية في شرق بورسعيد لفت إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوقيع اتفاقية بشأنها قريباً، بالإضافة إلى العمل على دراسة طلبات بعض الشركات للاستثمار في منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) ، مشيرا إلى أنه تتم دراسة مشروع انشاء مجمع صناعي لانتاج السليكون والذي سيكون نواة لبعض الصناعات في منطقة وادي التكنولوجيا.

ولفت إلى العمل في ثلاثة اتجاهات بمنطقة القنطرة غرب عبر المطور الصناعي شركة أيادي والذي سيعمل على تجهيز مساحة كيلو متر مربع من المنطقة والترويج لها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال بعض المستثمرين في الإسماعيلية، بالإضافة إلى اتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه قريبًا ستشهد المنطقة تشغيل أول محطة حاويات في شرق بورسعيد.