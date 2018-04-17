مميش: نتطلع لزيادة التعاون بين الصين وأفريقيا عبر المنطقة الاقتصادية

المال-خاصتستضيف جمهورية مصر العربية المنتدى الصيني - الأفريقى "المناطق الاقتصادية.. إنجازات وخبرات" والذي يعقد في هيلتون هليوبوليس خلال الفترة من 17 إلى 18 أبريل الحالى، بحضور وزراء وسفراء وممثلي مؤسسات حكومية ومنظمات دولية من الصين وأفريقيا.ويعقد المنتدى تحت رعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية وا

المال-خاص

تستضيف جمهورية مصر العربية المنتدى الصيني – الأفريقى “المناطق الاقتصادية.. إنجازات وخبرات” والذي يعقد في هيلتون هليوبوليس خلال الفترة من 17 إلى 18 أبريل الحالى، بحضور وزراء وسفراء وممثلي مؤسسات حكومية ومنظمات دولية من الصين وأفريقيا.

ويعقد المنتدى تحت رعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، حيث يتناول المنتدى نجاحات المناطق الاقتصادية والتجارية الصينية في الدول الإفريقية وسبل ربط الخبرات بين دول القارة السمراء والصين في هذا المجال.

يشارك فى المنتدى وفوداً أجنبية من 6 دول أفريقية والوفد الاستشاري التابع للمجموعة الاستشارية الأجنبية لوزارة الخارجية الصينية وكذلك ممثلي المناطق الاقتصادية، ومسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة الخبرات بين هذه الدول وتوطيد مجالات التعاون في المناطق الاقتصادية خاصة تلك المناطق المقامة من الجانب الصيني كأحد أهم الدول التي لها نجاحات في إقامة المناطق الاقتصادية في الدول الأفريقية.

ويرأس الوفد الصيني المشارك السفير جي بيدينج JI PEIDING نائب وزير الخارجية الصيني السابق، بحضور السيد/ زها بيكسين ZHA PEIXIN سفير الصين السابق لدى بريطانيا، وكذلك وو سايك WU SIKE سفير الصين السابق لدى القاهرة، ومبعوث الحكومة الصينية في الشرق الأوسط كمتحدثين ومشاركين بالمنتدى.

ويشارك من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً رفيع المستوى برئاسة الفريق مهاب مميش الذي يلقي كلمة الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وبحضور اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي، وكذلك مسئولي المشروعات والاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن جانبه، صرح “سونج إيجوه” سفير الصين لدى جمهورية مصر العربية بأن مصر دولة مهمة ومحورية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل للقارة الإفريقية، ولذلك كان اختيارها هذا العام لإقامة المنتدى في دورته الحالية، مشيراً إلى تمتع مصر بموقع جغرافي مميز يمكنها من إقامة قصص نجاحات في المناطق الاقتصادية الجديدة التي تنشئها الدولة المصرية، خاصة تلك المقامة في محور تنمية قناة السويس، أيضاً فالعلاقة بين الصين ومصر راسخة على مدار السنوات حيث حقق التعاون العملي بين البلدين في تعزيز مبادرة الحزام والطريق تقدما ملحوظاً.

ويرجع الفضل للجهود المبذولة مابين حكومتي مصر والصين ودعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتيدا الصينية المصرية لنجاح التعاون الثنائي، وتحقيق تقوية التعاون المتبادل في الترويج للتصنيع في مصر، مما انعكس إيجاباً على تقدم مستوى التعاون الاقتصادي التجاري الصيني الإفريقي، حيث تعد مصر نافذة الصين للقارة السمراء لموقعها الفريد والذي يعد محوراً مهماً فى طريق الحرير.

وقال السفير الصيني إن التعاون المصري الصيني يشهد تقدما ملحوظا في هذا القطاع خاصة بعد نجاح منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين “تيدا” الموجودة بالعين السخنة، موضحاً أن الوفود المشاركة بالمنتدى ستتبادل الآراء والحوارات حول تعزيز أواصر التعاون بين الصين ومصر والدول الأفريقية.

في نفس السياق، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إقامة المنتدى هذا العام في مصر تحت عنوان المناطق الاقتصادية..انجازات وخبرات يدل على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين ومدى نجاح التعاون بين البلدين في مجالات عديدة أهمها المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بزيادة التعاون مع الصين في إنشاء وإقامة مشروعات صينية كبيرة، وتسجل نجاحات عظيمة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشهدها منطقة العين السخنة متمثلة في “تيدا” هذا الصرح الصناعي العملاق الذي أظهر عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يعقد المنتدى على مدار يومين حيث تناقش ورش العمل الخبرات المتبادلة بين الصين وأفريقيا في إقامة المناطق الاقتصادية، وكذلك مناقشة مبادرة الحزام والطريق وبحث زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية.

نبذة عن المنتدى

المنتدى الصين – الأفريقي يعد أحد أهم المنتديات العالمية التي تركز على برامج تعاون جديدة بين الصين والدول الإفريقية وهو منبر للتشاور الجماعي والحوار والشراكة في التعاون الجنوبي- الجنوبي، وذلك من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية، الذى نص عليه في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي والذي تم الإعلان فيه عن إقامة وتطوير الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين وأفريقيا.