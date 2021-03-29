مميش: من حقنا أخذ تعويضات من شركة السفينة الجانحة أو مقاضاتها (فيديو)‎

ردا على سؤال عمرو أديب بخصوص دفع شيء جراء نتائج جنوح السفينة، أجاب مميش: "لا"

أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس ، أن هيئة قناة السويس من حقها الحصول على مجموعة من التعويضات من قبل الشركة مالكة السفينة الجانحة في قناة السويس حالة حدوث ضرر.

وقال مميش خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إنه من الممكن أخذ تعويض لو حصل ضرر في قناة السويس من جنوح السفينة ، فضلا عن تعويض عن الخسائر التي لحقت بالقناة ، و تكاليف القاطرات، و تعويض عن تأمين السفينة ، مضيفا: “ده حقي”.

وأوضح أنه في حالة أي ضرر يمكن أيضا اتخاذ إجراء قضائي بين قناة السويس والشركة للتعويض عن الخسائر الأخرى التي لحقت بالقناة من تأخير عبور السفن .

وردا على سؤال عمرو أديب بخصوص دفع شيء جراء نتائج جنوح السفينة، أجاب مميش: “لا”