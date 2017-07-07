مميش: ملتزمون بمنع دخول السفن القطرية للموانئ المصرية

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منع السفن القطرية من الدخول والتراكي بالموانئ المصرية، وذلك حرصًا على مصلحة الأمن القومي، مع الالتزام بالسماح لمرورها بقناة السويس.

وأكد مميش، في بيان صحفي، صباح اليوم الجمعة، أنه في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، وتنفيذاً لأي قرارات تصدر من الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر ومنع مرور السفن القطرية بالمياه الإقليمية، تقرر منع دخول وتراكي السفن القطرية بالموانئ المصرية.

وأضاف أن قرار المنع لا يسري على قناة السويس لأنه وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869 المنظمة لحركة المرور بقناة السويس، فإن إدارة القناة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية، مؤكداً أن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.

وأوضح أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة أو سفن تقوم بالتراكي داخل الموانئ المصرية، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.

واختتم بيانه بأن حركة تداول البضائع في الموانئ وإيرادات الهيئة الاقتصادية لن تتأثر بهذه القرارات، نظراً لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة على موانئ الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.