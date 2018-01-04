مميش: مشروعات القناة تساهم في نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر

نادية صابر قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات. جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا

نادية صابر

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، وفداً من أعضاء نادي سبورتنج الرياضي، والنادي الدولي للسيدات بالإسكندرية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن هذه الإحصائيات تثبت الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة، باعتبارها خطوة استباقية ناجحة للتعامل مع نمو حركة التجارة العالمية وتعزيز المركز التنافسي للقناة والحفاظ على ريادتها للطرق التجارية عالميًا .

وأوضح الفريق مميش أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة أثمرت عن زيادة عائدات القناة مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 5.4% ، حيث بلغت العائدات 5.3 مليار دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 5 مليار دولار خلال عام 2016 بمعدل زيادة قدره 272 مليون دولار.

فيما زادت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري بنسبة 89.5% متأثرة بتحرير سعر الصرف، حيث بلغت العائدات 93.8 مليار جنيه خلال عام 2017 ، مقارنة بـ49.5 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتابع الفريق مميش قائلاً” إن السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس نجحت في زيادة معدلات عبورالسفن والحمولات حيث زادت أعداد السفن العابرة للقناة عام 2017 بنسبة 4.3% ، حيث عبرت القناة 17550 سفينة خلال عام 2017 مقارنة بـ 16833 سفينة خلال عام 2016، بمعدل زيادة قدره 717 سفينة.

فيما زادت حمولات السفن العابرة بنسبة 6.9% ، حيث تجاوزت الحمولات العابرة للقناة لأول مرة في تاريخها مليار طن بضائع خلال عام 2017 بإجمالي حمولات 1.042 مليار طن (مليار و42 مليون طن) مقارنة بـ 974 مليون طن خلال عام 2016 بمعدل زيادة قدره 67 مليون طن.

وأكد الفريق مميش أن هيئة قناة السويس تشهد تحولات جذرية في الفترة الحالية بتبني استراتيجية جديدة تستهدف زيادة عائداتها وعدم الاقتصار على رسوم العبور من خلال إقامة مشروعات استثمارية وخدمية بما يعزز تدفقات البلاد من العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن مشروع التنمية بمنطقة القناة، بدأ في الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس، حيث تتوسط قناة السويس قارات العالم وتربط الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن مشروع التنمية يشهد في الوقت الحالي تطورات جديدة على أرض الواقع العمل بتجهيز البنية الأساسية ارتكازًا على تطوير ستة موانئ، وإقامة مشروعات صناعية ولوجستية لتكون جاهزة للعمل في أسرع وقت ضمن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، بما يجعلنا أكثر قدرة على الاستفادة من حجم التجارة العالمية الضخمة المارة بين الشرق والغرب.

وأضاف الفريق مميش، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية في 23 ديسمبر الماضي، هو ثمرة جهود قناة السويس لتبني مشروعات خدمية وتنموية تدفع الاقتصاد للأمام بأيادي مصرية، فضلاً عن خدمة مخطط التنمية بسيناء من خلال إقامة سلسلة من الكباري العائمة ابتداءً من كوبري النصر العائم في بورسعيد وصولاً إلى كوبري الشهيد أحمد منسي بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية وكوبري الشهيد أبانوب جرجس بمنطقة القنطرة شرق.

وأشار إلى أن قناة السويس تخطط لاستكمال مشروعات الكباري العائمة ذات الأهمية الكبيرة في ربط سيناء بالوادي، حيث تعمل على إقامة كوبري عائم جديد في مدينة سرابيوم وآخر في منطقة الشط بالسويس.

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