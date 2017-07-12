مميش: مرحبا بالاستثمارات البولندية في المنطقة الاقتصادية

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً بولندياً من مسئولي المنطقة الاقتصادية لإقليم “بوميرنيا”، ضم كلا من رئيس الغرفة البولندية الإفريقية التجارية فيليب ساس، ويانسيك بودا سكرتير أول الشئون الاقتصادية، وبعض مسئولي المنطقة الاقتصادية البولندية، وذلك لاستكمال المباحثات الخاصة بإنشاء منطقة اقتصادية بولندية في محور تنمية قناة السويس.

ورحب مميش بالوفد البولندي، مبديا استعداد الجانب المصري للتعاون مع بولندا في مجالات الاستثمار والصناعة، مؤكداً خلال لقائه مع الوفد تنوع الفرص الاستثمارية بشكل خاص في محور التنمية والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من تنوع جغرافي وحوافز استثمارية جاذبة للاستثمار.

وأضاف الفريق أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة في إنشاء هذه المنطقة خاصة ان هناك بعض الاستثمارات البولندية التي تحتاجها المنطقة وهي بلا شك إضافة للمنطقة وستعمل على زيادة تنافسية المنطقة وزيادة الاقبال عليها.

ومن جانبه قال فيليب ساس أن هذه الزيارة هي الثانية للمنطقة الاقتصادية لرؤية المشروعات على أرض الواقع والتعرف على تفاصيل أكثر عن المناطق الصناعية التابعة،وكذلك تجميع المعلومات والبيانات لعرضها على المستثمرين البولندين الراغبين في الاستثمار في مصر،وأضاف فيليب ساس أن الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة عليها مصر من شأنها تسهيل التداول التجاري بين مصر وإفريقيا،كما أن مصر تعتبر بوابة للسوق العالمي من خلال طريق الحرير،وكذلك ما تمتلكه من عمالة ماهرة وانخفاض تكلفة الاستثمار في مصر.

وقام الوفد بجولة في المنطقة الجنوبية بمرافقة اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة حيث زار المطور الصناعي “SIDC” السويس للتنمية الصناعية،والمطور الصيني تيدا،ورؤية المصانع العاملة بمنطقة العين السخنة.

كما استكمل الوفد البولندي جولته من خلال زيارة المجرى الملاحي لقناة السويس ورؤية القناة الجديدة،وكذلك كوبري السلام وزيارة المزارع السمكية بمصاحبة القبطان علي عاصم مدير عمليات ميناء شرق بورسعيد بجانب زيارة أنفاق بورسعيد والتي أعرب الوفد عن سعادته بمعدلات التنفيذ للانتهاء من هذه الانفاق والتي تربط بين ضفتي القناة،وكذلك الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد والتي ستضيف للميناء كثيرا وتجعله من الموانئ الأكبر عالمياً.

وفي نهاية جولة الوفد استقبلهم اللواء بحري عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ومدراء مينائي شرق وغرب بورسعيد،ومنطقة وادي التكنولوجيا،والقنطرة غرب حيث تم تقديم عرضا عن المنطقة الاقتصادية وكذلك وادي التكنولوجيا وما تم في منطقة القنطرة غرب من تجهيزات للبنية التحتية والإمداد بالمرافق لتكون مؤهلة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم تقديم عرض الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وما يتم حالياً من أعمال وتجهيزات في التربة وأرصفة الميناء لتكون جاهزة لاستقبال السفن العملاقة وشحن وتداول الحاويات وإقامة مناطق لوجستية في المنطقة.

ومن الجدير بالذكرأن هذا الوفد زار المنطقة الاقتصادية في يوليو 2016 كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في بولندا في فبراير الماضي 2017 ومن المنتظر توقيع اتفاقية بين الجانبين لإنشاء المنطقة خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في أكتوبر المقبل.