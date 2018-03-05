مميش لولي عهد السعودية: قناة السويس ستستفيد من مشروع نيوم

قناة السويس تحقق 887 مليون دولار خلال يناير وفبراير الماضييننادية صابر:هنأ الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الأمير محمد بن سلمان علي فكرة مشروع نيوم، قائلا إن المشروع سيكون له تأثير كبير علي قناة السويس، خاصة أن المواد الخام المستخدمة لإقامة المصانع في ال

قناة السويس تحقق 887 مليون دولار خلال يناير وفبراير الماضيين



نادية صابر:

هنأ الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الأمير محمد بن سلمان علي فكرة مشروع نيوم، قائلا إن المشروع سيكون له تأثير كبير علي قناة السويس، خاصة أن المواد الخام المستخدمة لإقامة المصانع في المشروع ستعبر القناة.

وكشف مميش، خلال زيارة ولي عهد السعودية اليوم الإثنين إلي الإسماعيلية، عن ارتفاع عائدات شهري يناير وفبراير في العام الجاري إلي 887 مليون دولار، مقارنة بعائدات نفس الشهرين العام الماضي، والذي حققا 771 مليون دولار بزيادة 15%.

وأوضح أن الإيرادات مقومة بالجنيه المصري سجلت 15.6 مليار جنيه خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة بلغت13.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 13.7 مليار جنيه.

وأضاف أن الحمولات العابرة خلال يناير وفبراير الماضيين سجلتا 171.2 مليون طن بزيادة 17%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت 154 مليون طن، مؤكدا أن قناة السويس تخطت العام الماضي نحو المليار طن، متوقعا ارتفاعها خلال العام الجاري.