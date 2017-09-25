مميش لوفد موانئ سنغافوره: ننتظر نجاحا كبيرا بشرق بورسعيد

الهيئة الهندسية: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة نهاية العام الحالي بورسعيد - أمانى العزازى: استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد مسئولي ميناء سنغافورة صباح اليوم في بورسعيد، خلال زيارة الوفد السنغافوري لمصر حاليا، للوقوف على آخر تطورات ال

الهيئة الهندسية: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة نهاية العام الحالي



بورسعيد – أمانى العزازى:



استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد مسئولي ميناء سنغافورة صباح اليوم في بورسعيد، خلال زيارة الوفد السنغافوري لمصر حاليا، للوقوف على آخر تطورات التعاون بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سنغافورة، في تشغيل ميناء شرق بورسعيد الجديد.

حضر الاجتماع اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، واللواء حسن عفيفي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء إيهاب البنان، مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية، ومسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في بداية كلمته رحب الفريق مهاب مميش، بمدير موانئ سنغافورة والوفد المرافق له، قائلاً: “سعداء بزيارتكم في شرق بورسعيد لترون حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وترون أيضاً عزيمة المصريين في السباق مع الزمن للانتهاء من المشرعات العملاقة التي تخدم البلاد والعالم”.



وأضاف: “كلنا ثقة في موانئ سنغافورة في القدرة على تشغيل وإدارة الموانئ، وبناء الأرصفة، وخاصة أرصفة الحاويات”، مشيراً إلى أن التعاون مع موانئ سنغافورة PSA هي فرصة للمنطقة الاقتصادية للانطلاق لأفاق العالمية.

وأكد الفريق مميش على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية للدفع بالتعاون مع الجانب السنغافوري، وتواجد مزيد من الشراكات الاستثمارية خاصة تلك المعنية بإنجاح منطقة تنمية شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن ميناء سنغافورة ستكون جزءاً كبيراً من نجاح ميناء شرق بورسعيد.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الزيارة التي قام بها ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، خلال الشهر الماضي لسنغافورة، وخاصة الجلسات التي تمت بحضورها مع مسئولي موانئ سنغافورة كانت ناجحة، وبدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع في شرق بورسعيد، مؤكداً على أن الجانبين يعملان على استكمال وبناء ماسبق من مفاوضات خلال الفترة الماضية، لإنجاح التعاون المشترك.

وكشف مميش عن تشكيل لجنتين فنيتين بين الجانب السنغافوري والمنطقة الاقتصادية، لاستكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ ورش العمل المشتركة عقب الزيارة الميدانية لمسئولي موانئ سنغافورة خلال اليوم، لمواقع العمل في الميناء والأرصفة.

من جانبه قام اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية بشرح تفاصيل الأعمال المقامة في منطقة تنمية شرق بورسعيد، خلال عرض تقديمي عن ميناء وأرصفة شرق بورسعيد التي تبدأ في التشغيل بعد الافتتاح يونيو المقبل 2018، كما تحدث عن حجم الأعمال التي يمكن للميناء استيعابها، وكذلك الأعمال بالمنطقة الصناعية واللوجستية، التي من شأنها المساهمة في حركة تداول السفن مستقبلا على الأرصفة الجديدة.

كما أكد على أن مصر تشهد فترة من الإصلاح والقرارات الاقتصادية الهامة، خلال الفترة الحالية، والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين.

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالوفد السنغافوري، قائلاً إن الشعب المصري عندما يرى فريق العمل المكون من الفريق مهاب مميش، واللواء كامل الوزيري، وفريق العمل معهما يدرك أن الخير قادم لمصر، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي فريد، وتمتلك موانئ ومناطق صناعية ولوجستية، تعد قلب العالم رغم مساحة المحافظة الصغيرة، وأضاف: نحن سعداء بأن كيان مثل موانئ سنغافورة يتواجد بشرق بورسعيد.

وعرض المهندس يحيى زكي، مدير عام دار الهندسة – مصر، عرضاً تفصيلياً عن المخطط العام لمنطقة التنمية في شرق بورسعيد، وكذلك الحوافز والمميزات للمنطقة خاصة تلك المعنية بالموانئ التي تعد بوابة رئيسية لربط قارتي آسيا وإفريقيا معاً .

ومن جانبه شرح اللواء مهندس أشرف وجيه، رئيس المكتب الاستشاري عرضاً لشبكة الطرق والأنفاق، التي تخدم منطقة تنمية شرق بورسعيد، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ في شبكة الطرق للمنطقة الصناعية بلغت 52% من حجم الأعمال، والتي ستنتهي جميعها ويتم تسليمها قبل يونيو 2018، مؤكداً على أن هناك مايقرب من 10 شركات محلية مصرية عاملة في الموقع بشرق بورسعيد، بعمالة فنية ماهرة وتبلغ نسبة تنفيذ الأعمال في الأرصفة والميناء بين 85 إلى 99%، وهي تعد معدلات تنفيذ عالية.

وأشار إلى أنه بنهاية أكتوبر المقبل سيتم الانتهاء من تنفيذ 2 كيلومتر من أرصفة شرق بورسعيد، على أن يتم الانتهاء من الـ 3 كيلو متر المتبقية، وتسليمها في ديسمبر 2017.

