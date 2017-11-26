مميش لوفد أوروبي يزور مشروعات المنطقة الاقتصادية: مصر بلد الأمان

نادية صابرأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مصر بلد الأمن والأمان، وستنتصر في حربها على الإرهاب، مشيراً إلى تفقده بنفسه يومياً عمليات التأمين للمجرى الملاحي.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية مساء أمس مطالباً الحضور في بد



نادية صابر

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مصر بلد الأمن والأمان، وستنتصر في حربها على الإرهاب، مشيراً إلى تفقده بنفسه يومياً عمليات التأمين للمجرى الملاحي.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية مساء أمس مطالباً الحضور في بداية الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مسجد الروضة ببئر العبد، مؤكداً أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين في استكمال تنمية بلادهم.

وعرض الفريق مهاب مميش خلال اجتماع مجلس الإدارة بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، وكذلك محافظي مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة المعينين، نتائج العقود التي تم توقيعها خلال منتدى شباب العالم مؤخراً وما تم من مباحثات ومناقشات مع شركات عالمية ومستثمرين خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عرض فيها مع مسئولي موانئ دبي العالمية فرص الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية للترويج للشركة الجديدة “منطقة السخنة العالمية” التي تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين.

كما تم عرض أجندة أعمال المنطقة الفترة المقبلة خاصة مع بدايات تفعيل العقود مع بعض الشركات وإقامة المشروعات خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.

على جانب آخر، يقوم الفريق مهاب مميش، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، بزيارة إلى ألمانيا صباح اليوم ولمدة يوم للتشاور ولقاء وفد تحالف الإليانس، الذى يتكون من 5 خطوط ملاحية تشمل Hapag Lloyd “-Yang Ming – K Line – MOL NYK ”

لعودته لموانئ شرق بورسعيد خاصة بعد إقرار الرسوم الجديدة للخدمات البحرية في موانئ المنطقة الاقتصادية، التي أعلنتها المنطقة ووزارة النقل خلال أغسطس الماضي.

وبعدها يتجه الفريق مهاب مميش إلى المملكة المتحدة للقاء مستثمرين إنجليز وشركات عالمية وعرض الفرص الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية.

على جانب آخر قام وفد من اتحاد المطورين الصناعيين الأوروبيين بزيارة المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها من أنفاق وأرصفة جديدة، وقام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وقد أشاد الوفد بعمليات التأمين الكاملة للمجرى الملاحي، وأكدوا ضرورة نقل صورة المشروعات القومية العملاقة للمطورين الأوربيين، ومدى اهتمام الدولة بمعدلات التنفيذ لهذه المشروعات.

كما أبدى الوفد الأوروبي إعجابه بأنفاق الإسماعيلية وبورسعيد والتي من شأنها تيسير الانتقالات بين مدن القناة، وكذلك ما يجرى من أعمال بنية تحتية للأراضي على ضفتي القناة.