مميش لـ25 خطا ملاحيا : نعدكم بخفض الرسوم وتوحيدها

لقاء مرتقب بين وزير النقل وتحالف الأليانس في لندن لبحث عودتهم لبورسعيد مميش يعد بتوحيد جهات تحصيل الرسوم بالموانئنادية صابر وأماني العزازي علمت "المال" أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، استجاب لمطالب ممثلى الخطوط الملاحية، خلال لقائه اليوم بـ25 خطًّا ملاحيًّا وعدد م

لقاء مرتقب بين وزير النقل وتحالف الأليانس في لندن لبحث عودتهم لبورسعيد

مميش يعد بتوحيد جهات تحصيل الرسوم بالموانئ

نادية صابر وأماني العزازي

علمت “المال” أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، استجاب لمطالب ممثلى الخطوط الملاحية، خلال لقائه اليوم بـ25 خطًّا ملاحيًّا وعدد من الخطوط الملاحية بمحطة حاويات بورسعيد، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات حول إعادة النظر فى رسوم الموانئ التى ارتفعت بسبب قرارات وزارة النقل ٤٨٨ و٨٠٠.



ووعد “مميش” بتوحيد الرسوم على موانئ شرق وغرب بورسعيد ومراجعة كل الرسوم التى يتم تطبيقها فى الموانئ، بجانب توحيد جهات تحصيل الرسوم منعا للازدواجية، علي أن تقوم هيئة قناة السويس بتحصيلها ومحاسبة الجهات المختلفة.



وقال “مميش” إنه سيجري لقاء مرتقب بين وزير النقل والخطوط الملاحية بالمركز الرئيسي لتحالف الأليانس، بلندن، للوقوف علي شكاوهم واستعراض الحلول الممكنة لها.



كما استعرض ممثلو الخطوط المشاكل التى يواجهونها مع التفتيش البحري وصعوبة نقل الحاويات بين ميناءي شرق وغرب بورسعيد، فيما وعد “مميش” الخطوط بتخصيص وحدات بحرية لنقل تلك الحاويات بين الميناءين.

وأعلن أنه سيكون هناك لقاء مرتقب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل مطلب عودة العمل بكوبري السلام.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت العام الماضى القرار رقم 800 لسنة 2016 بشروط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، والذى تضمن زيادة الرسوم التى تدفعها شركات النقل البحرى للموانئ.

ونتج عن القرار أن تحالفًا من خطوط ملاحية عالمية، منها «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«moi»، وقع مؤخرًا تعاقدًا مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف كبديل لموانئ بورسعيد.

وقررت تلك الخطوط الانسحاب من الميناء المصرى اعتبارًا من أبريل الماضى متجهة إلى الميناء اليونانى بسبب الرسوم التى فرضت على السفن بموجب قرار وزارة النقل.