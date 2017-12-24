مميش لـ المال: جولة عربية قريبا لعرض مشروعات المنطقة الاقتصادية

نادية صابركشف الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، في تصريحات خاصة لـ"المال " أن الفترة القادمة ستشهد جولات ترويجية خارجية، تلبية لمطالبات بعض الدول العربية و المجاورة لعرض مشروعات منطقة قناة السويس الاقتصادية والمزايا الاستثمارية.جاء ذلك خلال إعلان إش

نادية صابر

كشف الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، في تصريحات خاصة لـ”المال ” أن الفترة القادمة ستشهد جولات ترويجية خارجية، تلبية لمطالبات بعض الدول العربية و المجاورة لعرض مشروعات منطقة قناة السويس الاقتصادية والمزايا الاستثمارية.

جاء ذلك خلال إعلان إشارة البدء لتشغيل كوبريي الشهيد أحمد منسي وأبانوب جرجس العائمين، مساء اليوم، حيث بدأ مرور السيارات والشاحنات أعلى الكوبري في الخامسة والنصف من مساء اليوم عقب انتهاء مرور قوافل السفن المارة بالقناة.

وحول الافتتاح، أوضح مميش أن مواعيد تشغيل الكباري سيتم يوميا بعد عبور قافلتي الشمالي والجنوب، من الساعة الخامسة حتي الثانية عشر صباحا ما يقرب من 8 ساعات.

وقال أن تكلفة الكوبري الواحد تصل إلى 100 مليون جنيه ، مشيرا الي أن كوبري الشهيد أنانوب سيخدم أبناء مدينة القنطرة غرب وسيتم نقل الخضروات والمنتجات بين الشرق والغرب خلال دقائق معدودة عكس الفترة السابقة التي كانت تؤدي إلى عطب تلك المنتجات بسبب بقائها لساعات طويلة انتظارا للمعديات .

وأضاف أن بناء تلك الكباري له أبعاد سياسية واجتماعية، مؤكدا أن تلك الكباري ستعمل في ظل إجراءات أمنية وتفتشية.

وقال إنه “جاري تحديد رسوم التنقل علي تلك الكباري أسوة بكوبري النصر ببورسعيد”.

وأمس السبت، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوبريين انثين على قناة السويس، تم بناؤهما في ترسانة بورسعيد البحرية وبمشاركة الشركات التابعة لهيئة القناة، وهى كوبري الشهيد” أحمد منسي” بالجزء الغربي بقناة السويس بمنطقة نمرة 6 والجزء الشرقي علي المجري الجديد وكوبري القنطرة “الشهيد انابوب” لتحقيق الربط بين سيناء والوادي.

ويصل الطول الكلي للكوبري الواحد إلى 255.75 متر وعرضه 15متراً وارتفاعه 2.25 متر، فيما تبلغ حمولته 85 طنا، ويسمح الكوبري بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط في الاتجاهين فيما تعبر سيارات النقل الثقيل في اتجاه واحد، كما يسمح بعبور جميع أنواع السفن من خلال فتحة ملاحية عرضها 235 مترًا.

وفقاً للمواصفات الفنية للكوبري، يتم التحكم في عملية فتح وغلق الكوبري آلياً من خلال غرفة تحكم مزودة بكاميرات مراقبة وعدد 2 ماكينة و2 رفاص، كما تعمل أبواب الكوبري عند المدخلين بأجهزة هيدروليكية تُمكن من رفع وخفض الأبواب، وقد خضع الكوبري لإشراف هيئة الإشراف الدولية.

واستقبل العاملون بالكوبري سائقي السيارات والحافلات بالورود، معربين عن سعادتهم بانخفاض ساعات الانتظار للعبور إلى سيناء.