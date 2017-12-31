مميش: لا زيادة في رسوم القناة حتى الآن

ويؤكد انفراد المال بمنح تخفيضات للسفن المارة بموانيء الهيئة الاقتصاديةنادية صابركشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة عن عدم تحديد أية زيادة حاليا في رسوم المرور للسفن المارة بقناة السويس في ظل توقعات بتثبيت الرسوم للعام الجديدوأكد أن تقدي

ويؤكد انفراد المال بمنح تخفيضات للسفن المارة بموانيء الهيئة الاقتصادية

نادية صابر

كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة عن عدم تحديد أية زيادة حاليا في رسوم المرور للسفن المارة بقناة السويس في ظل توقعات بتثبيت الرسوم للعام الجديد

وأكد أن تقدير رسوم العبور للسفن المارة بقناة السويس تتم وفقا لإعتبارات إقتصادية تتعلق بمعدلات حركة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي .

جاء ذلك على هامش حفل تكريم نحو 382 من العاملين المحالين على المعاش بقناة السويس في إحفالية أقيمت بصالة الألعاب الرياضية التابعة لقناة السويس بالإسماعيلية .

وأكد مميش انفراد المال بمنح تخفيضات بنسبة 50% على الرسوم الإضافية المقررة على سفن الحاويات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومتجهة إلى الشرق الاقصي شرط توقفها بموانيء الهيئة الإقتصادية “شرق التفريعة والسخنة ” للعام الجديد

وأوضح مميش أن تخفيض الرسوم من شأنها تنشيط موانئ الهيئة الاقتصادية فى ظل المنافسة مع موانئ الدول المجاورة والقنوات البديلة والطرق المنافسة وجاري تحسين الخدمات البحرية من أجل جذب السفن لدخول المنطقة الاقتصادية.

وقال إن مهمتى زيادة معدلات المرور السفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس لزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة والقدرة على منافسة القنوات بديلة.

وكشف عن أنه جاري استكمال سلسلة الكباري العائمة على قناة السويس بتركيب 3 كباري جديدة بالقطاع الجنوبي بقناة السويس للربط بين محافظات القناة وشبه جزيرة سيناء.