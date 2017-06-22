مميش: قناة السويس تسجل غدا رقما قياسيا في عبور السفن

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة بأن حركة الملاحة في قناة السويس تسجل غدا الجمعة، رقما قياسيا جديدا في الحمولات اليومية العابرة للقناة بعبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية.

وأرجع مميش أسباب الزيادات التي تحققت إلى تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة كميات البضائع المتداولة عالمياً، بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة لقناة السويس وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، وكذلك السياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها هيئة قناة السويس والتي أثمرت عن جذب 3200 سفينة خلال عام 2016، والخمسة أشهر الأولى من عام 2017 مما أضاف 670 مليون دولار لعائدات القناة في نلك الفترة. وأكد الفريق مميش على أن هذه الزيادات بمثابة شهادة كفاءة تعكس ثقة المجتمع الملاحي الدولي في هيئة قناة السويس.



وفي سابقة جديدة تشهد حركة الملاحة غدا عبور 4 سفن حاويات عملاقة في نفس اليوم ، حيث تعبر من الشمال ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم MADRID MAERSK بحمولة كلية 219 ألف طن وترفع علم الدانمرك قادمة من الجزائر ومتجههة جنوبا إلى سنغافورة . كما تعبر من الشمال كذلك سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MAERSK MCKINNEY MOLLER بحمولة 200 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة جنوبا إلى الصين. بينما تشهد حركة الملاحة من الجنوب عبور سفينة الحاويات العملاقةBARZAN بحمولة 200 ألف طن وترفع علم جزر مارشال قادمة من سنغافورة ومتجهة شمالاً إلى المملكة المغربية. كما تعبر معها في ذات القافلة سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة MOGENS MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.

وفي ختام تصريحه، وجه الفريق مهاب مميش التحية والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم لهيئة قناة السويس والذي أدى إلى التطور الكبير الذي تشهده هيئة قناة السويس حالياً. كما أشاد مميش بالعاملين بهيئة قناة السويس الذين يعملون ليلاً نهاراً من أجل زيادة عائدات المرور في القناة دعماً للاقتصاد الوطني، كما وجه الشكر للقوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي للدور الكبير في حماية المجرى الملاحي وحركة التجارة العالمية والمنشآت الحيوية لقناة السويس.