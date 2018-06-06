مميش: قناة السويس تسجل عبور 70 سفينة بحمولات 4.5 مليون طن

نادية سلام:صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، سجلت رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن بعبور 70 سفينة من الاتجاهين، بحمولات 4.5 مليون طن، حيث عبرت 29 سفينة من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولا

نادية سلام:

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، سجلت رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن بعبور 70 سفينة من الاتجاهين، بحمولات 4.5 مليون طن، حيث عبرت 29 سفينة من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 41 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة “MATHILDE MAERSK”، بحمولة 200 ألف طن، في رحلتها القادمة من أسبانيا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة “OOCL JAPAN” التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

كما شهدت القناة عبور 7 سفن عملاقة، بحمولات تزيد عن 150 ألف طن.

وأكد الفريق مميش أن مؤشرات حركة الملاحة بالقناة منذ مطلع العام الجاري تعطي دلالة واضحة على حصاد قناة السويس لثمار مشروع القناة الجديدة ونجاح السياسات التسويقية المرنة التي اتبعتها الهيئة مؤخراً في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة إيرادات القناة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني باعتبارها رافداً أساسياً للعملة الصعبة.

اختتم مميش تصريحه بأن التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري وتحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية أثبتت نجاح رؤية الدولة المصرية في الاهتمام بتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع مستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة، بالإضافة إلى استغلال الموقع الفريد للقناة بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية ضمن المشروع القومي الواعد لتنمية منطقة القناة والمُخطط له تغيير مستقبل المنطقة بجذب الاستثمارات العالمية وتوفير فرص عمل للشباب.