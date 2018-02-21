مميش في دبي لاستكمال مفاوضات تأسيس شركة التنمية الرئيسية

كتبت – نادية صابر: يتوجه الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، إلى دولة الإمارات السبت، لاستكمال مباحثات اللجنة المصرية الإمارتية المشتركة، الخاصة بتأسيس شركة التنمية الرئيسية، مع شركة موانئ دبي لاستغلال 90 كيلو مترمربع. وكان "مميش" قد أكد في تصريحات س

كتبت – نادية صابر:

يتوجه الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، إلى دولة الإمارات السبت، لاستكمال مباحثات اللجنة المصرية الإمارتية المشتركة، الخاصة بتأسيس شركة التنمية الرئيسية، مع شركة موانئ دبي لاستغلال 90 كيلو مترمربع.

وكان “مميش” قد أكد في تصريحات سابقة لـ”المال”، أن حصة الهيئة فى رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 51 %، مقابل 49% لموانئ دبى، ولفت إلى أن شكل المساهمة سيكون قاصرا على الشراكة بالأرض، وستتولى الشركة الإماراتية ضخ الاستثمارات اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجستية.

تعتبر الشركة الجديدة، أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية، لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذى منح سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

على جانب آخر، تعتزم الشركة الإماراتية الانتهاء من الحوض الثانى بميناء السخنة، خلال فبراير من العام المقبل 2019.

تأسست شركة موانئ دبى العالمية رسميا عام 1999، وهى متخصصة فى مجال المواصلات البحرية، والبرية، والجوية، والخدمات اللوجيستية المتعلقة بتلك القطاعات، ويعمل بها 97000 موظف.

وتدير حاليا عدة موانئ حول العالم، كما أن لها مقرات إدارة لوجيستية فى لندن والإمارات.