مميش: عبور 143 سفينة منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018

نادية صابرقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور 143 سفينة بإجمالي حمولات 10.4 مليون طن، على مدار ثلاثة أيام منذ بدء العملية الشاملة (سيناء 2018) الجمعة الماضية، ما يؤكد الثقة العالمية في كفاءة إجراءات التأمين، وكفاءة الهيئة في إدارة هذا المرفق الملاحي الع

نادية صابر



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور 143 سفينة بإجمالي حمولات 10.4 مليون طن، على مدار ثلاثة أيام منذ بدء العملية الشاملة (سيناء 2018) الجمعة الماضية، ما يؤكد الثقة العالمية في كفاءة إجراءات التأمين، وكفاءة الهيئة في إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إجراءات تأمين المجرى الملاحي بمختلف مواقع الهيئة.



وأكد على كفاءة إجراءات التأمين التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة أفرعها برًا وبحرًا وجوًا، مدعومة بقوات الأمن الداخلي الجسورة.

وبلغت أعداد السفن المارة خلال ثلاثة أيام وتتراوح حمولاتها من 150 ألفًا إلى 230 ألف طن، بواقع 18 سفينة من الاتجاهين أكبرها من الشمال سفينة الحاويات الدنماركية MUNICH MAERSK، وحمولتها 221.3 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، وأكبرها من الجنوب سفينة الحاويات الدنماركية MADRID MAERSK وحمولتها 221.3 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.