مميش : عائدات قناة السويس هي الموول للأنفاق

احمد صبرىقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن جميع تمويلات الأنفاق التى تم تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تحت قناة السويس من عائدات قناة السويس، إضافة إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أنه لم تستخدم قروض لذلك.وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة

احمد صبرى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن جميع تمويلات الأنفاق التى تم تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تحت قناة السويس من عائدات قناة السويس، إضافة إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أنه لم تستخدم قروض لذلك.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتى” على قناة صدى البلد، إلى أن جميع الماكينات التى تقوم بالحفر تم شراؤها من قبل الهيئة، لافتا إلى أن جميع العاملين بمشروعات الأنفاق مصريون من مهندسين وفنيين.

وأكد مميش أن تلك الأنفاق وفرت زمن العبور من عدة أيام إلى 6 دقائق فقط، متوقعا أن يتم الانتهاء من بقية الأنفاق خلال 6 أشهر.