مميش: حركة الملاحة بالقناة طبيعية بعد احتكاك إحدى السفن بمعدية القنطرة

نادية صابرأعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ظهر اليوم الإثنين، في بيان صحفي، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر نتيجة احتكاك سفينة الغاز المسال ETHANE OPAL ، والتي ترفع علم جزر المارشال، بمعدية القنطرة في الكم 47&n



نادية صابر

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ظهر اليوم الإثنين، في بيان صحفي، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر نتيجة احتكاك سفينة الغاز المسال ETHANE OPAL ، والتي ترفع علم جزر المارشال، بمعدية القنطرة في الكم 47 ظهر اليوم، بسبب عطل في نظام توجيه السفينة.

كانت السفينة في رحلة عبور للقناة قادمة من اتجاه الشمال من الولايات المتحدة الأمريكية ومتجهة إلى الهند.

وشدد الفريق مميش على أن الحادث لم ينجم عنه أ خسائر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من استئناف الملاحة بصورة طبيعية حيث تم رباط السفينة وتامينها بشكل كامل بمساعدة قاطرات الهيئة وفريق من الإنقاذ البحري لحين إصلاح العطل واستكمالها لرحلتها تحت إشراف إدارة التحركات ومراقبة الملاحة.

كما شهدت حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم عبور 41 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 18 سفينة بإجمالي حمولات 1.9 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة 23 سفينة بإجمالي حمولات 1.7 مليون طن.