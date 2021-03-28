نقل وملاحة

مميش : تخفيف حمولة السفينة الجانحة يتطلب تجهيزات لوجستية.. ويحقق الخروج الآمن

قناة السويس لم تغلق منذ 1967
نادية سلام 10:25 م, الأحد, 28 مارس 21 10:25 م, الأحد, 28 مارس 21

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قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لشؤؤن مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، في تصريحات تليفزيونية اليوم، إن قناة السويس لأول مرة تتعرض لمثل  ذلك الجنوح، ولم تغلق الملاحة منذ 1967، مشيرا إلى أن رجال هيئة قناة السويس  بالإنقاذ والإرشاد والقطر، منذ الساعات الأولي لحادثة، يقومون بكل كفاءة واقتدار في تعويم السفينة.

وأضاف أن السفينة ذات حمولة ضخمة تصل إلى 224 الف طن، وعند الحادثة دخلت في القاع الصخري للقناة بسرعة 12 عقدة، موضحًا أن أنها من أكبر سفن الحاويات في العالم.

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وأوضح أنه تم وضع عدة سيناريوهات الأول وهو شد وقطر السفينة  مستغلين المد العالي، والذي يصل إلى 60 سم  عن المعدل الطبيعي واصفا بأنه يحقق الخروج الآمن- ، ومستمرين في ذلك السيناريو لمدة يومين قادمين ّاملين أن  الليلة تحل الأزمة مع المد العالي.

وقال إنه تم الاستعانة بقاطرات من الخارج، مشيرا إلى أن السيناريو الثاني هو تخفيف الحمولة من مياه وزيوت وحاويات حتى يسهل تعويمها وسحبها لمنطقة بها عمق مناسب.

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وقال إن تخفيف الحمولة يتطلب تجهيزات لوجيستية قبل التفريغ، ومنها توفير الأوناش من الخارج، وسفن لحمل تلك الحاويات.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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