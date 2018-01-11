مميش: تخفيض رسوم العبور يعظم إيرادات قناة السويس

تم إقرارها أمس بنسبة 75% لناقلات البترول المتجهة لآسيا كتبت ـ نادية صابر: قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أنه لجأ للمثل الشعبى «إللى تكسبه إلعبه»، مفسراً أسباب الإعلان عن مزيد من الحوافز للسفن العابرة، مضيفا فى تصريحات لـ«

تم إقرارها أمس بنسبة 75% لناقلات البترول المتجهة لآسيا





كتبت ـ نادية صابر:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أنه لجأ للمثل الشعبى «إللى تكسبه إلعبه»، مفسراً أسباب الإعلان عن مزيد من الحوافز للسفن العابرة، مضيفا فى تصريحات لـ«المال» أن هيئة القناة تسعى لاقتناص المزيد من الفرص، لتعظيم عوائدها أمام المنافسين، وهى مهمته الأساسية وفق تعبيره.

كانت هيئة قناة السويس، قد أعلنت أمس الأربعاء، تخفيضات جديدة على رسوم العبور، لناقلات البترول الخام القادمة من موانـــئ الخليج الأمريكى، ومنطقة الكاريبى، وأمريكا اللاتينية، باتجاه أسيا، تتراوح بين «45 – %75».

وأوضح أن القناة تشهد زيادة فى معدلات العبور، مضيفا أن مخطط 2023، يقوم على تحقيق متوسط 100 سفينة عبور يومى، مشيرا إلى أن القناة سجلت متوسط 76 سفينة، أواخر 2017، ما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح.

وأكد أن نسب التخفيضات جاذبه للسفن، خاصة أنها كانت تختار طرق بديلة، موضحا أن الاستفادة من تلك النسب فى رفع العائدات أفضل، وأشار إلى أن إيرادات القناة فى 2017، بلغت 5.3 مليار دولار، بزيادة %5.4 على العام السابق.

يتضمن قرار التخفضيات، المنشور على الموقع الإلكترونى لهيئة قناة السويس، أمس، تخفيضات بنسبة %45 على رسوم المرور لناقلات النفط الخام القادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية منKa-rachi بباكستان، حتيCochin بالهند.

وتُمنح ناقلات البترول القادمة من موانئ شرق Cochin تخفيضا %75، من رسوم قناة السويس العادية، ويتم منح تخفيضات %65 من رسوم مرور لناقلات البترول القادمة من موانئ أمريكا اللاتينية، بدءا من كولومبيا (جزيرة San Andres Island – وجنوبها)، إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من Karachi، حتى Cochin.

ويأتى الإعلان ضمن سلسلة من التخفيضات كانت الهيئة قد أعلنت عنها، مع بداية الشهر الجارى، شملت 4 قرارات فى الأسبوع الأول من يناير، تشير إلى استمرار العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الحاويات، والبترول، والصب الجاف لمدة عاماً إضافية.