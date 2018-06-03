مميش: بناء السفن حاليًا يتطلب تطوير الموانئ

مدحت إسماعيل ونادية صابرقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، إن بناء السفن فى الوقت الحالى أصبح ينفذ وفقاً لمواصفات عالية، سواء من حيث الحجم أو الغاطس، ومن ثم فإن هناك ضرورة كبيرة لتنفيذ تطويرات فى الموانئ البحرية المصرية لمواكبة المتغيرات.وأضاف خلال

مدحت إسماعيل ونادية صابر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، إن بناء السفن فى الوقت الحالى أصبح ينفذ وفقاً لمواصفات عالية، سواء من حيث الحجم أو الغاطس، ومن ثم فإن هناك ضرورة كبيرة لتنفيذ تطويرات فى الموانئ البحرية المصرية لمواكبة المتغيرات.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمناسبة توقيع دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، أن 11% من التجارة العالمية يمر من قناة السويس، ومن ثم هناك فرص للاستفادة منها التجارة عبر الموانئ المصرية.

وذكر “مميش”، أنه لابد أن تكون منافسة الموانئ خارجيًا وليس بين بعضها البعض، مضيفاً لدينا موقع جغرافى متميز، وموانئ منتشرة على البحرين الأحمر والمتوسط.