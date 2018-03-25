مميش: الانتهاء من مفاوضات موانئ دبي قريبا

نادية صابرعقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، اجتماعا صباح اليوم لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالي والجنوبي، وما تم الانتهاء منه في تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس

نادية صابر

عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، اجتماعا صباح اليوم لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالي والجنوبي، وما تم الانتهاء منه في تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية أن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية تسير بنجاح كبير، بالتوازي مع التسويق لمشروعات المنطقة خارجيا.

وأضاف الفريق مميش أن المفاوضات مع موانئ دبي العالمية في مراحلها النهائية لتبدأ مرحلة جديدة من العمل خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى العمل بالتوازي على جذب المستثمرين لإقامة مشروعات بمنطقة العين السخنة العالمية.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الاستثمار وفتح أواصر التعاون مع كبار المستثمرين في العالم يخلق منافسة عالمية بين الهيئة وشركائها، ومن ثم يضع المنطقة على الخارطة العالمية، وكذلك هو نجاح للجميع.

على جانب آخر أكد الفريق على إن معدلات التنفيذ في الأعمال بالأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد أوشكت على الانتهاء بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد واحد من أهم مراكز توزيع الحاويات من خلال شبكة من سفن الروافد مما يزيد من الدخل بالعملة الصعبة لخزانة الدولة.

وأشار الفريق مميش أن ميناء شرق بورسعيد تبلغ استثماراته ١.٨ مليار دولار ويوفر ٨٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، مضيفا أن سبتمبر المقبل وبعد الإنتهاء من إنشاء الارصفة البحرية الجديدة وأعمال التكريك واختيار أفضل المشغلين للأرصفة سيقوم كل مشغل بالبدء الفوري في تجهيز الأرصفة بالأوناش وإعداد الساحات الخلفية خلف الرصيف البحري للبدء الفوري في تشغيل الأرصفة واستقبال السفن بالمنطقة.

وتطرق اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لعرض موقف المشروعات الحالية في كلا القطاعين الشمالي والجنوبي، وكذلك أعمال البنية التحية في المناطق الصناعية القطاعين.

حضر الاجتماع د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ونواب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والشمالية.