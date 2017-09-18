مميش: الاتفاق مع موانئ دبى فى مراحله النهائية

❏ اجتماع مرتقب مع موانئ سنغافورة لإتمام مفاوضات رصيف شرق بورسعيد

❏ عقد توسعات مع «جوشى الصينية» بـ60 مليون دولار.. وتدريب العمالة فى أولويات الجولات الترويجية

❏ استئناف مفاوضات المنطقة الصناعية ببورسعيد خلال أيام

❏ تشغيل رصيفين للحاويات وآخر للسيارات بـ«شرق بورسعيد» نهاية 2018

❏ تسوية 20 عقدًا معلقًا مع مطورين صناعيين بالسخنة

❏ إنهاء 4000 حوض مخطط لمشروع الاستزراع السمكى ديسمبر المقبل

نادية صابر

يعتزم وفد من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس زيارة الإمارات، لوضع اللمسات النهائية لتأسيس الشركة التي ستستغل 90 كيلومترًا مربعًا في المنطقة بموجب اتفاق أبرمته الهيئة مع شركة موانئ دبي منذ أسابيع، وفقا لما كشف عنه الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية.

وأوضح مميش أن الوفد الذي سيزور الإمارات سيضم ممثلين عن قطاع الاستثمار والقطاع القانوني، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية،مشيرا إلى أن حصة الهيئة فى رأسمال الشركة الجديدة تبلغ %51، مقابل %49 لـ”موانئ دبى”.

ولفت مميش إلى أن مساهمة الهيئة فى الشركة الجديدة ستكون قاصرة على الشراكة بالأرض، وستتولى موانئ دبى ضخ الاستثمارات اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجيستية.

كما كشف مميش عن زيارة مرتقبة لوفد موانئ سنغافورة إلى مصر فى 25 سبتمبر الجارى، لاستكمال المفاوضات حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بشرق بورسعيد، مؤكدا أن الزيارة الأخيرة التى قام بها لسنغافورة قطعت شوطاً كبيراً من المفاوضات مع موانئ سنغافورة للعودة إلى شرق بورسعيد، والاتفاق على محاور العمل، التى تتضمن تشغيل الرصيف الجديد.

وأكد أن القرارات الأخيرة الخاصة بإقرار حزمة من التخفيضات التشجيعية المرتبطة بحجم تدوال الخطوط الملاحية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، دفعت موانئ سنغافورة للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعدما تم منح الشركات تخفيضات تصل إلى %50.

وأوضح أن ذلك تزامن مع تنفيذ أعمال الأرصفة الجديدة لشرق بورسعيد، بالمواصفات والمعايير العالمية، والتى من شأنها رفع تصنيف موانئ المنطقة الاقتصادية.

وعن الملف الخاص بشأن إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد، قال مميش إنه تم نقل الملف إلى وزراة التجارة والصناعة لإنهاء بعض الإجراءات التى تخص الوزارة مع الجانب الروسى فى هذا الأمر، ثم انتقل الملف إلى اقتصادية القناة لاستكمال المفاوضات التى تعتبر فى مراحلها النهائية، حيث يزور وفد من موسكو الهيئة لوضع الخطوط العريضة والنهائية للإطار الاتفاقى حول آليات إنشاء المنطقة.

وذكر مميش أنه يجرى حالياً الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية والمطورين الصناعيين لدعم الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وفور توقيع عقود مع الأطراف التى يتم الاتفاق معها يتم البدء فى التنفيذ، قائلا: «نسابق الزمن لإنجاز المشروعات على أرض الواقع».

وقال إنه تمت تسوية 20 عقدًا معلقًا مع المطورين الحاليين بمنطقة السخنة، كان آخرها مع شركة السويس للتنمية الصناعية، والتى بموجبها ستتم إقامة 15 مشروعًا فى مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية.

ولفت إلى توقيع عقد توسعات شركة جوشى مصر، بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 60 مليون دولار على مساحة 90 ألف متر، والتى تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة فى تصنيع الألياف الزجاجية فى العالم.

وبدأ مصنع جوشى مصر فى العمل بمنطقة العين السخنة عام 2014.

وأعلن مميش عن وجود مفاوضات مع شركات روسية وبولندية إلى جانب مستثمر مصرى لاستغلال أراضٍ بمنطقة شرق بورسعيد وترفيقها، لتكون جاهزة لإقامة المشروعات والمجمعات الصناعية بالتزامن مع الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيستية الملحقة به.

وأوضح أنه يتم بناء 6 أرصفة بطول 5 آلاف متر مربع، تتسع لمليون حاوية، بتكلفة 10 مليارات جنيه، منها 3 للحاويات، و2 للسيارات ورصيف للاستخدام العام، ومن المتوقع تشغيل رصيفين للحاويات والأخير للسيارات قبل نهاية 2018.

وأضاف أنه يجرى حالياً إنشاء نفقين للسيارات جنوب بورسعيد لربط سيناء بالوادى، إضافة إلى منطقة صناعية للمشروعات المتوسطة تركز على صناعات تكنولوجيا الاتصال، وهناك طلبات كثيرة للاستثمار وتقدر مساحتها بنحو 18 مليون متر مربع.

وأكد أن تدريب العمالة المصرية يأتى فى أولويات الجولات التسويقية، حيث تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء مركز تدريب فنى للعمالة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال زيارة سنغافورة الأخيرة برفقة الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار، فى إطار التعاون بين الدولتين فى عدد من المجالات، والتى ستساعد على خلق فرص استثمارية وتبادل الخبرات وتنمية المهارات.

وأضاف أن المركز من شأنه تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العمالة بالمنطقة الاقتصادية، مما يخلق كوادر بشرية فنية فى بعض التخصصات، مؤكدا الحاجة إلى جعل العمالة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مما يخدم المستثمرين.

كما تم تنظيم زيارة لمراكز التدريب الفنى خلال جولة ألمانيا الأخيرة، وخاصة فى مدينة ميونيخ، للاستفادة ونقل الخبرات فى تدريب وتأهيل العمالة الفنية بجانب لقاء مسئولى شركة سيمنس وباور، والاتفاق على إنشاء مراكز تدريب فنية داخل المنطقة، خاصة تلك المعنية بقطاع صناعة وبناء السفن وتطوير الموانئ.

وأضاف أن هناك دعمًا تحصل عليه المنطقة الاقتصادية من سلطات ولاية بافاريا الألمانية، لتشجيع وتمويل إقامة مراكز تدريب العمالة لتكون قادرة على مواكبة التطور المهنى لسوق العمل، وكذلك الارتقاء بالمنظومة الفنية فى المشروعات الصناعية.

كما لفت إلى أنه خلال أيام سيتم طبع اللائحة التنفيذية لقرار تخفيضات رسوم الخدمات بموانئ الترانزيت، والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية منذ أيام قليلة تمهيدا لتوزيعها وتطبيقها.

وقال مميش إن خطوة منح تخفيضات تسير فى 3 اتجاهات، هى رسوم الميناء، والرسو، والإرشاد لسفن الحاويات القادمة من الموانئ الأجنبية، وتنص على أن السفن التى تتداول 200 حاوية فى الرحلة الواحدة «شحن وتفريغ»، لا تحصل على تخفيض، والأكثر من 200 حاوية تحصل على نسبة تصل إلى %3، وحمولة 500 حاوية %8، وتحصل السفن الحاملة لأكثر من 1000 حاوية على %15، وحمولة 2000 حاوية على %30، و3000 حاوية على %45، و3333 فيما أكثر تحصل على تخفيضات لا تتجاوز %50.

وأكد مميش أن المنطقة تتمتع بحوافز استثمارية كبيرة، مشيرا إلى تثمين جهود الدكتورة الوزيرة سحر نصر فى دعمها سواء بالترويج للمنطقة خارجياً أو كذلك مساندتها لها فى قانون الاستثمار الجديد، ووضعها ضمن تصنيف المناطق «أ» التى تتمتع بأعلى الحوافز الاستثمارية والتشجيعية للمستثمرين.

وقال إن عملية الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية تسير بخطى ثابتة وناجحة، وحققت خلال الشهور القليلة الماضية نتائج مرضية.

وعن إقامة مصنع الحديد بشراكة مع دانيلى الإيطالية، قال مميش إنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى منتصف الشهر الماضى مع عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لإنشاء مصنع حديد وصلب بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس، لصالح شركة قناة السويس للحديد والصلب تحت التأسيس بطاقة إنتاجية مليون و200 ألف طن حديد تسليح أطوال ولفائف.

وسيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروع قبل نهاية هذا العاموتم الاتفاق على المواصفات الفنية التى تقدمت بها الشركة، وتمت مراجعتها من قبل هيئة قناة السويس، كما تتضمن مذكرة التفاهم قيام الشركة ببناء المصنع بنظام تسليم المفتاح على أن تقوم هيئة قناة السويس باستخراج كل التراخيص اللازمة لأعمال الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى مد خطوط الكهرباء والمياه والصرف والغاز طبقا للرسوم التنفيذية.

ووفقا لمذكرة التفاهم تلتزم الشركة الإيطالية بإنشاء المصنع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط درفلة – وهى إعادة تشكيل الحديد الخام لمنتج نهائى- بطاقة إنتاجية 600 ألف طن بعد 19 شهرا من بدء تشغيل المصنع، فيما تتضمن المرحلة الثانية، إنشاء مصنع الصهر والصب المستمر وخط الدرفلة الثانى بعد 7 أشهر من تنفيذ المرحلة الأولى، وبناء على طلب هيئة قناة السويس وافقت شركة DANILY على إدارة المصنع بالكامل لمدة 3 سنوات.

وعن مشروعات الاستزراع السمكى، قال مميش: تم الانتهاء من حفر 502 حوض جديد بالمرحلة الثانية من المشروع، وجارٍ توصيل المرافق وملء الأحواض بالمياه، خاصة أن المرحلة الأولى أنهت بناء 1034 حوضًا وجارٍ الإنتاج منها لأنواع مختلفة من الأسماك.

وعن معدلات الإنجاز فى باقى الأحواض فقد تم إنهاء %70 من حفر 660 حوض استزراع سمكى، و%50 من حفر 187 حوضا، ومن المخطط الانتهاء من 4000 حوض فى ديسمبر 2017.

وحول توقعات حركة التجارة بقناة السويس، توقع مميش ارتفاع عائدات القناة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها شهدت الأسبوع الماضى تسجيل أعلى رقم قياسى للحمولات اليومية فى تاريخ القناة، بعبور 65 سفينة، بإجمالى حمولات 4.3 مليون طن من الاتجاهين.

وأكد أهمية مشروع قناة السويس الجديدة فى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، ورفع تصنيفها لتستطيع بذلك مواكبة التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحرى، واتجاهها نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لتعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وأشار إلى أن قناة السويس حافظت على تصنفيها كأهم ممر ملاحى عالمى فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة واجهت العالم خلال العامين الماضيين، أهمها تباطؤ معدلات النمو التجارة العالمية وانخفاض تكاليف السفن نتيجة تراجع أسعار تأجيرها وتراجع أسعار وقود السفن بنسبة %58.