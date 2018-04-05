مميش :الأنفاق تعمل في سبتمبر ومفاوضات المنطقة الروسية نهاية الشهر

أماني العزازيأعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس عن الانتهاء من مراحل الدراسة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سنغافورة وخطوط CMA الفرنسية في تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد مما يساعد في رفع تصنفيه عالمياجاءت هذه التصريحات خلال اجتم





أماني العزازي







أعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس عن الانتهاء من مراحل الدراسة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ سنغافورة وخطوط CMA الفرنسية في تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد مما يساعد في رفع تصنفيه عالميا



جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الفريق مهاب مميش الدوري مع العاملين والقيادات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي هنأهم فيها على ثقة الشعب المصري في اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية متمنياً له التوفيق والسداد والعمل على ازدهار البلاد.









وأكد الفريق أن مرحلة الدراسة جاءت بعد الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بنسبة 99% والتي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعد مباحثات تمت بين المنطقة الاقتصادية وPSA بشأن معايير التشغيل والمواصفات الفنية التي تؤهلها لاستقطاب أهم الخطوط الملاحية العالمية لهذا الميناء المحوري.







وأوضح الفريق مميش أن النصف الثاني من الشهر الجاري سيشهد الاتفاق بين الطرفين على العقد النهائي الخاص بتشغيل الأرصفة

وأشار إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم البدء في تجهيز الأرصفة تبعاً للمواصفات الفنية من قبل المشغلين.







على جانب آخر تبدأ آخر مراحل الاتفاق مع الجانب الروسي خلال النصف الثاني من الشهر الحالي للتوقيع النهائي على عقد المنطقة الصناعية الروسية والبدء في التنفيذ خلال نهايات العام الحالي

ولفت إلى تشغيل الأنفاق خلال شهر سبتمبر المقبل والتي من شأنها تسهيل الانتقالات والتحرك شرقاً وغرباً مما ينعكس على الاستثمارات والمشروعات المقامة في شرق بورسعيد وتنمية شمال سيناء.







وقال الفريق مميش إن حجم أعمال المشروعات خاصة البنية التحتية في شرق بورسعيد بالرغم من صعوبة التربة في المعالجة إلا أنها تم الانتهاء من محطة الكهرباء والتي دخلت حيز التنفيذ وكذلك محطة المياه التي أوشكت على الانتهاء في وقت قياسي يحسب للهيئة الهندسية والمنطقة الاقتصادية.







وفي ذات السياق قال رئيس المنطقة الاقتصادية إن الشركات الألمانية التي تم توقيع عقود معها خلال زيارة المانيا العام الماضي تعرض خلال الشهر المقبل خطة عملها بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد.





