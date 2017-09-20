مميش: الألمان يرغبون في ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية

أمانى العزازي التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، وفداً من المستثمرين والشركات الألمانية، وفق بيان. وكان الفريق مميش، وقع 5 اتفاقيات مع تلك الشركات لإنشاء مصانع في المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، خلال زيارته الأخيرة ل

أمانى العزازي

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، وفداً من المستثمرين والشركات الألمانية، وفق بيان.

وكان الفريق مميش، وقع 5 اتفاقيات مع تلك الشركات لإنشاء مصانع في المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.

وقال الفريق مميش، إنه تم دعوة الشركات الألمانية التي اجتمع بها خلال زيارته الأخيرة لألمانيا لتفقد مواقع العمل في شرق بورسعيد، للبدء في تنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وأشار إلى أن الوفد الألماني أبدى استعداده ورغبته في ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من حوافز استثمارية وموقع فريد وما تمتلكه من موانئ تربط الشرق والغرب معاً .

ووفق البيان، قام الوفد الألماني المكون من ممثلي الشركات البافارية الألمانية بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد وجولة بحرية لقناة السويس الجديدة وزيارة أنفاق جنوب بورسعيد والإسماعيلية والجاري تنفيذها أسفل قناة السويس.

كما قام الوفد الألماني بجولة داخل المزارع السمكية ثم المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد.

وقام وفد ممثلي الشركات الألمانية بتفقد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ورؤية معدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع للمصانع والمباني الإدارية ومستوى البنية التحتية في المنطقة، فضلاً عن معرفة توقيتات تسليم هذه المشروعات.

وصاحب الوفد الألماني في زيارته لشرق بورسعيد الربان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، حيث قام بجولة والوفد الألماني داخل ميناء شرق بورسعيد لمعرفة حجم الأعمال الجاري تنفيذها من أرصفة جديدة، تساهم في أن تكون المدخل الرئيسي لمدخلات الصناعة والمنفذ للتصديرالبضائع.

وأبدى الوفد الألماني إعجابه بما يقام على أرض المنطقة الاقتصادية وكذلك معدلات التنفيذ السريعة التي تقوم بها المنطقة والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في الانتهاء من الأنفاق والأرصفة الجديدة.

الجدير بالذكر أن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد التقى خلال زيارته الترويجية للمنطقة بألمانيا كبرى الشركات والمستثمرين الألمان.

وقام بتوقيع 5 عقود استثمار بين الشركات الألمانية والمطور الصناعي شركة بورسعيد للتنمية في شرق بورسعيد لإنشاء 5 مصانع على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو في مجالات صناعة الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري والأبواب المصفحة والأقفال الحديدية وصناعة اليخوت، ليتم التنفيذ في 2018 المقبل.